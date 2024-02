Der Bitcoin setzt seinen Höhenflug trotz einer weniger guten Marktstimmung fort. Am Mittwochvormittag stieg der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf 51.700 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Ende 2021. Jetzt rückt dieser Widerstand in den Fokus.Im Tagesvergleich beliefen sich die Kursgewinne in der Spitze auf rund 2.000 Dollar oder etwa vier Prozent. Auch andere Digitalwährungen legten weiter zu. Ether, die nach Marktwert zweitgrößte ...

