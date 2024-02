Berlin (ots) -



Für etwa eine Stunde konnten Apotheker in Deutschland am Mittwoch keine E-Rezepte einlösen, zudem funktionierte in manchen Praxen das Ausstellen der Rezepte nicht. Grund war eine massive Störung in der IT-Infrastruktur des halbstaatlichen Berliner Unternehmens Gematik. Sebastian Sokolowski, Sprecher der Apothekerkammer Westfalen-Lippe in Münster, sagte dem WESTFALEN-BLATT, dass so ein Ausfall schon erheblich sei: "Es geht hier nicht um den Verkauf von T-Shirts, sondern um die Versorgung von Kranken mit Medikamenten." Der Ausfall zeige, was passieren könne, wenn man sich nur auf die IT verlasse. Das Unternehmen Gematik, das für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar war, hatte Ärzten auf seiner Homepage geraten, Rezepte auf Papier auszustellen. Zuletzt waren pro Tag etwa 800.000 E-Rezepte eingelöst worden.



Pressekontakt:



Westfalen-Blatt

Christian Althoff

Telefon: 0521 585-254

c.althoff@westfalen-blatt.de



Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66306/5714071

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken