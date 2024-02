Original-Research: Enapter AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Enapter AG

Unternehmen: Enapter AG

ISIN: DE000A255G02



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 14.02.2024

Kursziel: 13,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 12.08.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 13,00.

Zusammenfassung:

Enapter erzielte nach vorläufigen Zahlen 2023 einen Umsatz von EUR31,5 Mio., ein EBITDA von EUR0,4 Mio. und ein Nettoergebnis von EUR-7,1 Mio. Wesentlicher Grund für das gute Abschneiden ist der Verkauf einer exklusiven US-Vertriebslizenz an Solar Invest International (SII) für insgesamt EUR25 Mio. Wir gehen davon aus, dass Enapter davon ca. EUR15 Mio. im vergangenen Jahr als Umsatz verbuchen konnte und ca. EUR16 Mio. mit Produktumsätzen erzielte. Der Auftragsbestand belief sich zum Jahresende auf EUR26 Mio., davon EUR14 Mio. für 2024. Wir bestätigen unsere Prognosen für 2024 und die Folgejahre und halten an unserem Kursziel von EUR13 fest. Unser Rating lautet weiterhin Kaufen.





First Berlin Equity Research has published a research update on Enapter AG (ISIN: DE000A255G02). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 13.00 price target.



Abstract:

According to preliminary 2023 figures, Enapter generated sales of EUR31.5m, EBITDA of EUR0.4m and net income of EUR-7.1m. The main reason for the good performance is the sale of an exclusive US distribution licence to Solar Invest International (SII) for a total of EUR25m. We assume that Enapter was able to book around EUR15m of this as sales last year and generated around EUR16m in product sales. At the end 2023, the order backlog totalled EUR26m, of which EUR14m fall into 2024. We confirm our forecasts for 2024 and the following years, while maintaining our EUR13 price target. Our rating remains Buy.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/28881.pdf



Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°



Jetzt den vollständigen Artikel lesen