San Jose, Kalifornien und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) -Whatfix, der Weltmarktführer unter den Digital Adoption Platforms (DAP), gab heute die Einführung eines weiteren neuen Produkts namens Mirror bekannt, das die Systemschulung und Produktpräsentation revolutionieren wird.Mirror erstellt hyperrealistische und interaktive Nachbildungen von Webanwendungen für immersive Schulungen und Produktdemonstrationen, ganz ohne die Risiken eines Live-Systems. IT-Abteilungen werden erhebliche Infrastruktur- und Personalkosten einsparen, die mit der Wartung zusätzlicher Anwendungsumgebungen verbunden sind. Mehrere große Unternehmen, darunter auch Fortune-500-Unternehmen, haben während der ersten Testphase von Mirror, das im zweiten Quartal 24 als Beta-Version erscheinen soll, einen Mehrwert erzielt."Mit der Einführung von Mirror haben wir nicht nur unser Portfolio um eine hochmoderne Produktlinie erweitert, sondern auch unsere Position in den Bereichen Digital Adoption Platforms (DAP) und Analytics gestärkt. Diese Expansion unterstreicht unser Engagement, das Nutzererlebnis zu revolutionieren, Kosten zu senken und den Return on Investment für digitale Transformationen zu beschleunigen", sagt Khadim Batti, Geschäftsführer und Mitbegründer von Whatfix."Ich würde die Partnerschaft der Universität Oxford mit Whatfix vor allem als eine transformative Reise beschreiben, bei der die Digital Adoption Platform (DAP) ein Eckpfeiler unserer digitalen Strategie ist", so David Evans, Instruktionsdesigner und IT-Trainer an der Universität Oxford. "Über die DAP-Lösung hinaus war Whatfix ein Katalysator für Innovationen, indem es komplexe Prozesse vereinfachte und Teams in die Lage versetzte, nahtlos in der digitalen Landschaft zu navigieren. Der nutzerzentrierte Ansatz von Whatfix passt perfekt zum Engagement der Universität Oxford, außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu bieten. Unsere Erfahrung mit Whatfix war ein Wendepunkt, der unseren Umgang mit Technologie neu gestaltet, reibungslose Übergänge gewährleistet und als Geheimrezept für unseren digitalen Erfolg dient."Höhepunkte 2023 der Erfolge von Whatfix:Beschleunigtes Wachstum und schnellere Expansion Whatfix verzeichnete im zweiten Jahr ein jährliches Wachstum des jährlich wiederkehrenden Umsatzes (Annual Recurring Revenue, ARR) von 45 % und einen erheblichen Anstieg des von bestehenden Kunden generierten Umsatzes um 35 %. Das Unternehmen feierte den erfolgreichen Abschluss von sechs Geschäften im Wert von mehr als 1 Million US-Dollar, was die Notwendigkeit von organisationsweiten DAP-Implementierungen in großen Unternehmen unterstreicht. Ein Anstieg des durchschnittlichen Umsatzes pro Konto um 40 % bestätigte das wachsende Vertrauen der bestehenden Kunden. Darüber hinaus entschieden sich 45 % der Kunden dafür, ihr Engagement bei Whatfix auszuweiten, was den dauerhaften Wert der Plattform und ihre positive Auswirkung auf die Nutzererfahrung unterstreicht. Das Unternehmen konnte neun weitere Fortune-500-Unternehmen hinzugewinnen, womit sich die Zahl auf 79 erhöhte, und verzeichnete einen bemerkenswerten Zustrom von 168 neuen Kunden, darunter Schindler Elevator Corporation, Orange, Brown & Brown Insurance, Benco Dental, die Stadt Baltimore und die Pepperdine University.Weiterhin führend in der Branche Whatfix hat sich die Position des einzigen DAP-Anbieters gesichert, der in der ersten Workplace Employee Experience Management (WEEM) Platforms PEAK Matrix® der Everest Group im Jahr 2023 als führend eingestuft wird.Die Bewertung von 4,5/5 auf der Gartner-Peer-Site und der Spitzenplatz des DAP-Unternehmens auf der Deloitte Technology Fast 500North America in drei aufeinanderfolgenden Jahren unterstreichen das Engagement von Whatfix für hervorragende Leistungen. Das Unternehmen erhielt auch andere Auszeichnungen der Branche, darunter Globee und Stevie Awards.Gestärkte Produktpipeline Product Analytics, das 2023 auf den Markt kam, verzeichnete ein bemerkenswertes 5-faches ARR-Wachstum im Vergleich zum Vorjahr und fügte 50 neue Logos hinzu, darunter 48 % von Global 2000- und Fortune 500-Unternehmen. Die Ausweitung von Whatfix Product Analytics auf die Unterstützung von Desktop-Anwendungen spiegelt das Engagement wider, der Anbieter der Wahl zu werden, der eine nahtlose, codefreie Analyseplattform für Unternehmen bietet.Ein weiteres Produkt, das im vergangenen Jahr eingeführt wurde, ist Enterprise Insights. Funktionen wie QuickRead, Survey Analysis und Content Auto-Completion sind greifbare Beispiele für die technologischen Fähigkeiten von Whatfix, die darauf abzielen, das allgemeine Benutzererlebnis zu verbessern.Führend durch Innovation Whatfix sicherte sich drei Patente beim US-Patentamt und meldete 12 weitere im Jahr 2023 an, wodurch das Patentportfolio des Unternehmens rasch erweitert wurde. Diese Patente umfassen innovative Technologien, darunter ein System und eine Methode zur Erstellung von Schritten zur Bereitstellung digitaler Anleitungen für eine zugrunde liegende Anwendung, die Personalisierung digitaler Anleitungsinhalte und die automatische Prüfung digitaler Anleitungsinhalte.Beschleunigtes Partner-Ökosystem Whatfix konnte über 30 neue Partner gewinnen, darunter Coupa, Genpact, NTT Data, Sify Technologies, um nur einige zu nennen. Das Unternehmen verstärkte die Zusammenarbeit mit strategischen GSI wie Infosys, HCL, Cognizant, TCS und anderen strategischen regionalen Partnern wie Jacobs und GP Strategies, indem es sie im Rahmen des Rise 2 Excellence-Partnerprogramms für Dienstleistungspartner zum "Whatfix Certified Delivery Partner" ernannte.Ausbildung von DAP-Experten an der Whatfix University Whatfix hat neben den bestehenden DAP-Zertifizierungen eine Produktanalyse-Zertifizierung eingeführt. Das Unternehmen hat 1585 DAP-Experten und 153 Produktanalytik-Champions weitergebildet und verzeichnet mit 4.103 Zertifizierungen ein stetiges Wachstum seit 2021.Ausblick In einem strategischen Schritt in Richtung Benutzerfreundlichkeit wird Whatfix weiterhin die Leistung von Gen AI nutzen, um die Benutzererfahrung zu vereinfachen und die Produktivität zu steigern, indem es 2024 zwei wichtige neue Funktionen einführt- Ask Insights: um die Interaktion der Nutzer mit Analysetools zu vereinfachen und Erkenntnisse aus Daten zu gewinnen- AI Assist: ein KI-gestützter, autonomer AufgabenassistentDiese Innovationen werden es den Nutzern ermöglichen, Einblicke zu gewinnen, Trendberichte zu erstellen und Aufgaben durch Eingaben in natürlicher Sprache auszuführen.Informationen zu WhatfixWhatfix ermöglicht es jedem, überall, skalierbaren Erfolg mit der Technologie zu haben, die er täglich nutzt, um mehr Wissen zu erlangen, seine Fähigkeiten zu erweitern und die Produktivität für sich und sein Unternehmen zu steigern. Die Digital Adoption Platform (DAP) von Whatfix lässt sich nahtlos in Anwendungen integrieren, um die Benutzer mit kontextbezogenen Informationen und Anleitungen zu versorgen und so die individuellen Fähigkeiten und die kollektive Produktivität sofort zu steigern. Die Organisation hat weltweit sieben Niederlassungen in den USA, Indien, Großbritannien, Deutschland, Singapur und Australien und arbeitet mit Fortune-500-Unternehmen in aller Welt zusammen. Whatfix hat bis heute 140 Millionen US-Dollar aufgebracht und wird von namhaften Investoren wie Softbank Vision Fund 2, Sequoia Capital India und Cisco Investments unterstützt. Weitere Informationen finden Sie auf der Whatfix-Website.