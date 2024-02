Zum Tag der Liebe wollen auch Unternehmen Liebe bekommen - von ihren Kund:innen. Dafür unternehmen sie allerlei Anstrengungen und toben sich mehr oder weniger kreativ aus. Romantische Burger-Menüs, Diamanten zwischen Nudeln oder schnulzige Songs: Wir zeigen euch die besten Spots. Am 14. Februar ist es jedes Jahr so weit: Der Valentinstag zaubert Herzchen, Rosen und alles, was rot-pink funkelt, in die Geschäfte. Unternehmen wollen den Tag der Liebe ...

