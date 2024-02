Auf dem MWC, der größten Veranstaltung der Technologiebranche für Konnektivität und Ökosysteme (26.- 29.Februar, Barcelona, Spanien), wird Lenovo (Stand Nr. 3N30) sein aktuelles Portfolio an KI-Geräten und Infrastrukturlösungen vorstellen und zwei neue Gerätekonzepte präsentieren, die die traditionellen PC- und Smartphone-Formfaktoren in Frage stellen.

Auf der CES stellte Lenovo seine ersten KI-PCs vor und brachte die Technologie in sein ThinkBook-, ThinkPad-, Yoga-, Legion- und ThinkCentre-PC-Portfolio ein. Mit der Unternehmensvision "KI für alle" wird Lenovo auf dem MWC mehrere neue KI-PCs und Edge-Computing-Lösungen vorstellen und die Technologie bis 2024/2025 stärker in den Mainstream bringen. Das Unternehmen erwartet, dass der Trend zur hybriden KI die Nachfrage nach KI-PCs und KI-Smartphones ankurbeln und einen weiteren Auffrischungszyklus in der Branche auslösen wird.

Die KI-PCs von Lenovo sind speziell für die Unterstützung von KI konzipiert und entwickelt worden, um Aufgaben wie logisches Denken, Problemlösung und Lernen auszuführen. Vor allem aber schaffen sie eine Bindung zwischen Benutzer und Maschine und bieten maßgeschneiderte, durch KI verstärkte Erfahrungen. Dank der höheren Rechenleistung und des größeren Speichers können große Sprachmodelle (LLMs) problemlos auf dem Gerät und nicht in der Cloud ausgeführt werden. Im Laufe der Zeit passen sich diese Modelle an die Vorlieben und Gewohnheiten des Nutzers an und verbessern ihre Unterstützung allmählich, was zu einem persönlicheren Erlebnis führt und gleichzeitig die Privatsphäre schützt.

Darüber hinaus plant Lenovo, mehrere Infrastrukturlösungen der nächsten Generation für die Telekommunikation vorzustellen, die Unternehmen dabei helfen, riesige Datenmengen für transformative KI-Anwendungen in großem Umfang zu nutzen und gleichzeitig den Energieverbrauch von Cloud-Diensten zu senken. Während sich die Telekommunikationsbranche weiterentwickelt, um die digitale Wirtschaft von heute zu vernetzen, sorgen die Edge-KI-Computing-Lösungen von Lenovo für neue KI-Fähigkeiten auf den Straßen von Barcelona und Madrid, wie z. B. die Nutzung von Videoanalysen und Computer Vision zur Erkennung von Rauch und Feuer, zur Verbesserung der Reaktionszeiten im Notfall und zur Unterstützung der öffentlichen Sicherheit.

Auf seiner Tech-World-Veranstaltung im Oktober 2023 stellte Lenovo seine hybride KI-Vision für alle vor und zeigte, wie das Unternehmen die Kraft der KI freisetzt, um die intelligente Transformation in jedem Aspekt des Lebens der Menschen und in jeder Branche voranzutreiben, sowie sein Engagement, 1 Milliarde US-Dollar in KI-Innovationen zu investieren

Außerdem wird Lenovo auf dem MWC zwei neue Konzeptprodukte zum ersten Mal auf einer öffentlichen Veranstaltung vorstellen. Das adaptive Display-Konzept von Motorola, eine Weltneuheit mit einem FHD+ pOLED-Display, das sich je nach den Bedürfnissen des Nutzers biegen und in verschiedene Formen bringen lässt, sowie eine weitere Weltneuheit, ein Proof-of-Concept und ein auffälliger innovativer Laptop-Formfaktor, mit dem die Intelligent Devices Group und die Lenovo-Forschungsteams die Grenzen der Technik, des Designs und der Nutzererfahrung erweitern.

