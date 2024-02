Krypto-Anleger lernen Dogecoin-Geschichte und zeigen Interesse für Sponge V2

Nicht ohne Grund ist Dogecoin (DOGE) der größte Meme-Coin der Welt. Die Kryptowährung wurde bereits 2013 auf den Markt gebracht und gehört damit zu den ältesten Kryptowährungen unserer Zeit. Gleichzeitig hat sie auch als erster Meme-Coin ein neues Genre in der Krypto-Welt gegründet, das vor allem in den letzten Jahren stark an Popularität gewonnen hat.

Bereits am gestrigen Dienstag, den 13. Februar, jährte sich ein wichtiges Ereignis, ohne dass es wohl niemals Dogecoin gegeben hätte. Denn obwohl der DOGE-Token erst im Dezember 2013 das metaphorische Licht der Krypto-Welt erblickte, gehen die Wurzeln der Meme-Währung noch wesentlich weiter zurück.

14. Jahrestag des viralen Kabosu-Memes

Für all jene, die nicht wissen, woher das Meme von Dogecoin überhaupt stammt, hat nun der X-Account MyDoge Wallet auf der Social-Media-Plattform einen Tweet veröffentlicht, der auf die Anfänge hinweist. So verrät der X-Post, dass es zum 13. Januar 2010 den ersten Post zu Kabosu gab - dem Shiba Inu Hund, der heutzutage nicht mehr aus der Krypto-Welt wegzudenken ist. So gilt er nämlich als Vorbild für Kryptowährungen wie Dogecoin, Shiba Inu (SHIB) und viele andere Meme-Coins.

14 years ago, on this day @kabosumama uploaded photos of her Shiba Inu dog Kabosu on the internet.



Rest is history pic.twitter.com/fXGPhES6Fh - MyDoge Wallet (@MyDogeOfficial) February 13, 2024

Damals veröffentlichte Atsuko Sato, der Besitzer des Shiba Inu Hundes Kabosu, ein Bild auf der Social-Media-Plattform Facebook mit den Worten "Such fun…wow", was sich innerhalb weniger Wochen zu einem viralen Internet-Meme entwickelte. Auch heute noch ist dieses Bild ein wichtiger Bestandteil der Internet-Kultur.

Allerdings gibt es schon seit einiger Zeit keine Neuigkeiten mehr zu Kabosu veröffentlicht worden. Zuletzt erklärte Sato in einem Tweet im Dezember 2022, dass sein Hund in einer schlechten Verfassung sei. Allerdings sei sich Sato sicher, dass Kabosu schon bald wieder okay sein werde. Seitdem gab es jedoch kein weiteres Update. Der Shiba Inu Hund war zu diesem Zeitpunkt bereits 17 Jahre alt und lag damit deutlich über der üblichen Lebenserwartung seiner Hunderasse, die zwischen 10 und 15 Jahren liegt.

Dogecoin zunächst als Persiflage von Bitcoin gedacht

Im Jahr 2013 arbeiteten zwei Softwareentwickler in einem Nebenprojekt an einer Kryptowährung, die sie später als "Dogecoin" auf den Markt brachten. Sowohl Billy Markus und Jackson Palmer investierten damals lediglich einige Stunden und wollten den DOGE-Token als eine Art Parodie herausbringen, die sich hauptsächlich über die damals recht ernste Bitcoin-Community lustig machen sollte. Um diesen Witz zu unterstreichen, wählte Billy Markus sogar den Account-Namen "Shibetoshi Nakamoto" für seinen X-Account (damals noch Twitter), den er auch heute noch trägt.

Heutzutage gehört Dogecoin zu den erfolgreichsten Kryptowährungen auf dem Markt und besitzt aktuell eine Marktkapitalisierung von über 11,8 Milliarden US-Dollar. Damit sitzt der DOGE-Token derzeit auf Platz 10 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung und ist zugleich der größte Meme-Coin auf dem Krypto-Markt.

crypto community is more interested in crapping on me for not making money myself while they got rich from it lol - Shibetoshi Nakamoto (@BillyM2k) February 12, 2024

Die beiden Entwickler hinter dem Projekt verließen es jedoch auch kurz nach dem offiziellen Launch. Mittlerweile arbeitet die Dogecoin Foundation an der Kryptowährung, die keinerlei Bezug zu den beiden Dogecoin-Gründern hat. Überraschenderweise scheint es so, als ob die beiden Entwickler nicht wirklich am Erfolg ihrer eigenen Kryptowährung teilhaben konnten. So erklärte Billy Markus in einem Tweet (siehe oben) erst vor zwei Tagen, dass er keinen Gewinn mit dem DOGE-Token erzielt hat, während viele seiner Kritiker hingegen auf Grund von Dogecoin reich geworden sind.

Der Dogecoin (DOGE) Kurs der letzten 7 Tage (quelle: CoinMarketCap)

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung konnte der DOGE-Coin innerhalb der letzten 24 Stunden ein leichtes Wachstum von 0,64 % verzeichnen. Noch optimistischer zeigt sich der größte Meme-Coin der Welt bei einem Blick auf den aktuellen Wochenchart (siehe Bild oben). Denn in den letzten sieben Tagen schaffte Dogecoin ein Plus von immerhin 5,55 %. So ist Dogecoin laut den Daten von CoinGecko derzeit 0,08286 US-Dollar wert.

Krypto-Investoren zeigen Interesse am Meme-Coin Sponge V2

Während Dogecoin aktuell also wieder das Interesse vieler Krypto-Anleger anziehen kann, gilt dies auch für das junge Projekt Sponge V2 ($SPONGEV2). Hierbei handelt es sich um den direkten Nachfolger von Sponge, der bereits im Jahr 2023 durch eine Wertsteigerung von 10.000 % auf sich aufmerksam machen konnte. Mit der nun zweiten Version möchten die Entwickler den Anlegern nicht nur eine ähnliche Erfolgsgeschichte ermöglichen, sondern auch neue und innovative Ideen verwirklichen.

Erfahre jetzt alles zum Sponge V2 Token

So entsteht aktuell ein neues Web3-Videospiel, das sich im Play-To-Earn-Bereich (P2E) ansiedeln möchte und dadurch den $SPONGEV2-Token an die Spieler verteilen wird. Obwohl sich das Projekt noch im Presale befindet, können Anleger bereits erste Sponge V2 Token erhalten - allerdings nur über ein recht ungewöhnliches Modell.

Es wurde nämlich extra ein Stake-To-Bridge-Algorithmus entwickelt, der dem Sponge V1 einen neuen Nutzen verleiht: Interessierte Investoren können jetzt den ersten $SPONGE-Token im Staking-Pool anlegen und dafür als Belohnung Sponge V2 erhalten. Bereits jetzt wurden hier über 8,5 Millionen US-Dollar im Staking-Pool eingesetzt. Alle Informationen zur Roadmap, dem Web3-Game und vielen weiteren Punkten sind übersichtlich im offiziellen Whitepaper gelistet.

Direkt zur offiziellen Sponge V2 Webseite

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.