Solana steigt 20 % in einer Woche, während dieser neue Meme-Coin SOL überholt

Mit einem Kursplus von rund 20 Prozent in den letzten sieben Tagen ist Solana erneut der Top-Performer in der Top 10 des Kryptomarkts - weder Bitcoin noch Ethereum oder Avalanche können SOL hier das Wasser reichen. Die relative Stärke aus dem Jahr 2023 konnte die Solana-Community somit in das neue Börsenjahr transportieren. SOL bleibt weiter nachgefragt und notiert aktuell bei 113 US-Dollar. Damit hat sich auch charttechnisch die Fortsetzung des Aufwärtstrends angekündigt. Solana konnte den Widerstand bei 106 US-Dollar überwinden und knüpft erneut an die aufwärtsgerichtete Trendbewegung an.

Auch auf der Solana-Blockchain läuft es weiter hervorragend. Das DEX-Volumen verharrt auf hohem Niveau und das Interesse an Solana-basierten Meme-Coins bringt Liquidität in das Ökosystem. Ferner gibt es hier eben auch Chancen für spekulative Trader. Der neue Meme-Coin SMOG weist so einiges an Potenzial auf und könnte dabei SOL durchaus überholen. Damit meinen wir natürlich nicht die Marktkapitalisierung von Solana, die für einen auf den DEX gestarteten Meme-Token weiterhin unerreichbar bleibt.

Doch in puncto Performance konnte SMOG Solana in den letzten Tagen mehr als deutlich schlagen. Diese Entwicklung könnte sich fortsetzen. 10x Potenzial und mehr besteht für SMOG auch noch rund eine Woche nach dem Handelsstart.

Denn mit einer marktbreiten Stärke könnten auch Altcoins und spekulativere Projekte jetzt wieder vermehrt in den Fokus geraten. Der Bitcoin erreichte nun eine Marktkapitalisierung von eine Billion US-Dollar - der höchste Stand seit über zwei Jahren.

BREAKING BIG: Bitcoin Market Cap hits 1 Trillion Dollars pic.twitter.com/Bn686xOzSJ - SolanaFloor | Powered by Step Finance (@SolanaFloor) February 14, 2024

SMOG sorgt für Fantasie: Neues Solana-Projekt verbindet Memes mit Airdrops

Bereits einen Tag nach dem erfolgreichen Start, expandierte der auf Solana basierende Meme-Coin SMOG in ein Multi-Chain-Ökosystem, unterstützt durch die Wormhole-Technologie. Ergo stellte das Team hier direkt unter Beweis, dass man große Ziele verfolgt. SMOG soll bekannter, beliebter und wertvoller werden. Dafür hat sich das Team augenscheinlich ein geschicktes Marketingkonzept ausgedacht.

Der Launch von SMOG übertraf wohl die Erwartungen der meisten Früh-Investoren, indem der Wert des Tokens sich in kürzester Zeit verzehnfachte. Diese erfolgreiche Markteinführung bedingte zwischenzeitliches FOMO, sodass der Wert von SMOG zeitweise sogar das Zwanzigfache des ursprünglichen Investments erreichte. Aktuell zeichnet sich eine Fortsetzung des Aufwärtstrends ab: nach einer Korrekturphase signalisieren die jüngeren Bewegungen erneut bullisches Momentum. Hier könnte SMOG durchaus die bisherigen Höchststände erneut testen und sogar übertreffen.

Nur einen Tag nach der Einführung kündigte das Team hinter SMOG also an, dass der Token nun ebenfalls auf der Ethereum-Plattform verfügbar ist, was den Handel mit ETH ermöglicht. Diese Multi-Chain-Strategie eröffnet Ethereum-Fans die Möglichkeit, aktiv am Handel mit SMOG teilzunehmen. Mehr Zugänglichkeit bedeutet damit mehr Volumen und dann wiederum potenziell steigende Preise für SMOG.

Die offizielle Website von SMOG wirbt zugleich mit einer der umfangreichsten Airdrop-Kampagnen im Solana-Ökosystem. Da zuletzt ein regelrechter Hype um Airdrops entstand, dürfte dieses Konzept das bullische Narrativ schüren. Angesichts der beträchtlichen Beträge, die üblicherweise über Airdrops im Solana-Netzwerk verteilt werden, ergeben sich hier Chancen für Trader. Auf der Website gibt es einen speziellen Bereich für "Quests", in dem Nutzer durch die Erfüllung verschiedener Aufgaben Punkte sammeln können, um ihre Aussichten auf einen Airdrop zu verbessern. Auch der Kauf von SMOG und das Hodln sind natürlich Aspekte, mit denen ein lukrativer Airdrop wahrscheinlicher wird.

Dafür wurden 35 Prozent der Gesamtanzahl der Tokens für Airdrops zurückgelegt. Mit einer Marktkapitalisierung von über 60 Millionen US-Dollar sind somit aktuell über 20 Millionen US-Dollar für Airdrops vorgesehen - Tendenz schnell steigend. Darüber hinaus deuten Gerüchte über bevorstehende Token-Burnings sowie die Einführung von Staking auf weiteres Wachstumspotenzial für SMOG hin.

SMOG Airdrop nicht verpassen!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.