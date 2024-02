AM Best wird eine Marktanalyse über die Herrausforderungen der Versicherungs- und Rückversicherungsmärkte und die Auswirkungen dieser auf die europäischen Versicherer im Rahmen von zwei Veranstaltungen in Deutschland vorlegen. Die erste findet am 27. Februar 2024 in Köln statt, gefolgt von einer zweiten Präsentation in München am 28. Februar 2024.

AM Best Analysten werden einen aktuellen Überblick über den Zustand des globalen Rückversicherungsmarktes geben und Präsentationen über die Rating-Aktivitäten und Benchmarking-Studien von AM Best, die sich auf die europäischen Versicherungsmärkte beziehen, geben. Zusätzlich behinhalten die Präsentationen Ausführungen über aktuelle Themen wie IFRS 17, Cyber-Risiken und die Auswirkungen der Poly-/Permakrise auf den Versicherungsmarkt.

Das Kölner Briefing findet im Excelsior Hotel Ernst statt, während die Münchner Veranstaltung im Sofitel Munich Bayerpost abgehalten wird. Die Registrierung beginnt jeweils um 15:00 Uhr (MEZ), die Begrüßung um 15:30 Uhr. Ein Networking-Empfang für den deutschen Versicherungsmarkt schließt beide Veranstaltungen ab. Um sich anzumelden oder um weitere Informationen über die Agenda der beiden Marktbriefings und ihre Referenten zu erhalten, besuchen Sie bitte AM Best's Insurance Market Briefing Cologne, Munich.

AM Best ist eine weltweit tätige Rating-Agentur, Herausgeber von Nachrichten und Anbieter von Datenanalysen, die auf die Versicherungsbranche spezialisiert ist. Die Zentrale befindet sich in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und unterhält Regionalbüros in London, Amsterdam, Dubai, Hongkong, Singapur und Mexiko-Stadt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.ambest.com

