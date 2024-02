Prodapt, das größte und am schnellsten wachsende Spezialunternehmen für die Connectedness-Branche, gab heute die Ernennung von Manish Vyas, einer führenden Persönlichkeit der Branche, zum Vorstandsmitglied bekannt.

In seiner beeindruckenden 23-jährigen Amtszeit bei Tech Mahindra hat Manish Vyas als Präsident des Geschäftsbereichs Communications, Media, and Entertainment (CME) sowie in Führungspositionen als Geschäftsführer der Geschäftsbereiche Network Services und BPO unauslöschliche Spuren hinterlassen. Darüber hinaus war Manish Vyas als COO für strategische Geschäftsbereiche wie Experience Design und Digital Engineering verantwortlich und gab strategische Leitlinien vor, um ein branchenweit führendes Wachstum zu erzielen. Seine visionäre Führung war entscheidend für das exponentielle Umsatzwachstum von Tech Mahindra von 150 Millionen US-Dollar auf rund 6,5 Milliarden US-Dollar. Insbesondere war er maßgeblich daran beteiligt, das Kommunikations- und Mediengeschäft erheblich zu vergrößern und bemerkenswerte Umsatz- und EBITDA-Meilensteine zu erreichen.

Bei Prodapt wird Manish das Führungsteam dabei unterstützen, strategische Initiativen voranzutreiben, die Position von Prodapt an der Spitze der Branche zu stärken und den Wachstumskurs des Unternehmens weiter voranzutreiben. Mit seinem umfassenden Hintergrund in den Bereichen IT, Geschäftsprozesse, Netzwerkdienste, Systemintegration, Beratung und Outsourcing von Großaufträgen bringt Manish eine Fülle von Erfahrungen bei der Bereitstellung innovativer Lösungen zur Erreichung wichtiger Kundenziele mit.

"Ich freue mich sehr, dass Manish dem Prodapt-Team beitritt. Mit seiner außergewöhnlichen Erfolgsbilanz als visionäre Führungspersönlichkeit bringt Manish strategisches Denken und innovative Lösungen ein, mit denen er zahlreiche globale Kommunikationsdienstleister und große Technologieunternehmen erfolgreich durch ihre digitalen Transformationen geführt hat. Sein Beitritt zu Prodapt kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da wir auf dem Weg zu unserem Ziel, einen Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar zu erreichen, sind", sagte Vedant Jhaver, Gründer und Vorsitzender von Prodapt.

"Ich bin begeistert, dem Vorstand und dem Führungsteam von Prodapt beizutreten, wo ich das tun kann, was mir am meisten Spaß macht: Kundenprobleme in großem Maßstab durch Innovation und Technologie lösen. Bei Prodapt werden wir den Status quo verändern, indem wir KI und neue Technologien nutzen und gleichzeitig unsere Mitarbeiter und unseren Planeten in den Mittelpunkt stellen. Ich teile Vedants Vision, Prodapt zu einem weltweit anerkannten Tech-Powerhouse zu machen, das sinnvolle Probleme mit bahnbrechenden Lösungen löst. Diese Reise reizt mich sehr, und ich bin bereit, meine Erfahrung und Leidenschaft einzubringen, um die Zukunft von Prodapt noch heller zu machen", sagte Manish Vyas.

Vorstandsvorsitzender Harsha Kumar begrüßte Manish bei Prodapt: "Manishs Branchenkenntnisse und sein auf den Menschen ausgerichteter Ansatz ergänzen sich mit denen unseres Führungsteams und passen perfekt zu unserer Mission und unseren Werten. Ich freue mich sehr darauf, mit ihm gemeinsam unsere nächsten Wachstumskapitel zu gestalten."

Vyas verfügt über einen beeindruckenden akademischen Stammbaum, einschließlich eines Management-Abschlusses des renommierten Narsee Monjee Institute of Management Studies in Mumbai, Indien, eines Elektronik-Ingenieurstudiums am RCOEM in Nagpur, Indien, und einer Ausbildung für Führungskräfte an führenden Institutionen wie der Harvard Business School, dem Massachusetts Institute of Technology (MIT) und der Yale University.

Über Prodapt

Prodapt ist der größte und am schnellsten wachsende spezialisierte Akteur in der Connectedness-Branche und wurde von Gartner als großer, regionaler Telekommunikationsdienstleister in Nordamerika, Europa und Lateinamerika anerkannt. Mit seinem einzigartigen Fokus auf diesen Bereich hat Prodapt ein tiefes Fachwissen über die transformativsten Technologien aufgebaut, die unsere Welt verbinden.

Prodapt ist ein vertrauenswürdiger Partner für Unternehmen auf allen Ebenen der Connectedness-Vertikale. Wir entwerfen, konfigurieren und betreiben Lösungen für die digitale Landschaft, die Netzwerkinfrastruktur und den Geschäftsbetrieb und schaffen Erlebnisse, die ihre Kunden begeistern.

Unsere Kunden vernetzen heute 1,1 Milliarden Menschen und 5,4 Milliarden Geräte miteinander und zählen zu den größten Telekommunikations-, Medien- und Internetunternehmen der Welt. Zu den Geschäftspartnern von Prodapt gehören Google, Amazon, Verizon, Vodafone, Liberty Global, Liberty Latin America, Claro, Lumen, Windstream, Rogers, Telus, KPN, Virgin Media, British Telecom, Deutsche Telekom, Cisco, Adtran, Samsung und viele mehr.

Prodapt beschäftigt über 6.000 Technologie- und Domänenexperten in mehr als 30 Ländern in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Afrika und Asien. Prodapt ist Teil des seit 130 Jahren bestehenden Unternehmenskonglomerats The Jhaver Group, das über 30.000 Mitarbeiter an mehr als 80 Standorten weltweit hat.

