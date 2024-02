Wir freuen uns, die Teilnahme von Ekran System an den Swiss Cyber Security Days 2024 bekannt geben zu können, der führenden Dialog- und Wissensplattform zum Thema Cybersicherheit in der Schweiz. Die Veranstaltung wird vom 20. bis 21. Februar 2024 in der Bernexpo Ag stattfinden.

Das Event steht unter dem Motto "Shaping Cyber Resilience" und soll führende internationale Experten zusammenbringen, die ihr Fachwissen über aktuelle und zukünftige Bedrohungen austauschen und Einblicke in innovative Lösungen geben.

"Die enorme Bedrohung, die vom Cyberspace ausgeht, ist ein Spiegelbild unserer Schwächen und das Ergebnis unserer Versäumnisse. Aufklärung und Bewusstsein sind Teil der digitalen Gleichung und der Schlüssel zum Erfolg, denn Cybersicherheit ist viel mehr als nur ein IT-Thema. Die Swiss Cyber Security Days können hier einen Beitrag leisten, um Brücken zu bauen und Lösungen zu finden." Doris Fiala, President der Swiss Cyber Security Days.

Was Sie an den Swiss Cyber Security Days erwartet;

In diesem Jahr treffen sich auf den Swiss Cyber Security Days (SCSD) 120 Aussteller und 3000 Besucher, um an Präsentationen, Workshops und Podiumsdiskussionen zum Thema Cybersicherheit teilzunehmen. Im Rahmen informativer Dialoge werden Experten effektive Lösungen auf Basis der aktuellen Cybersicherheitslandschaft und Forschungsstudien vorstellen. Die wichtigsten Gründe für einen Besuch der SCSD sind: Werden Sie Teil der bekanntesten Veranstaltung zum Thema Cybersicherheit in der Schweiz. Erfahren Sie, welche Auswirkungen Cybersicherheitsbedrohungen auf die Wirtschaft, die Gesellschaft und die Sicherheit von Organisationen haben. Erweitern Sie Ihre Kenntnisse und steigern Sie Ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem Gebiet der Cybersicherheit. Bauen Sie Ihr Netzwerk aus und tauschen Sie sich mit führenden Experten für Cybersicherheit, internationalen Führungskräften und Entscheidungsträgern aus. Ergreifen Sie wichtige Maßnahmen, um Ihre Cybersicherheit zu verbessern, indem Sie sich mit Anbietern von Cybersicherheitslösungen austauschen.

Ekran System wird unter den Ausstellern sein und eine umfassende Plattform für das Management von Insiderrisiken vorstellen.

Was können Sie von Ekran System erwarten?

Yevhen Zhurer, Head of Business Development bei Ekran System, und unser Partner Kris Kormany, CEO von Techway, werden einen informativen Vortrag über die Eindämmung von Insider-Bedrohungen halten. Die Referenten werden bewährte Verfahren zur Förderung einer Kultur des Bewusstseins für Insider-Bedrohungen in führenden schweizerischen und globalen Unternehmen, Regierungsbehörden und gemeinnützigen Organisationen aller Größen und Branchen vorstellen. Sie haben die Gelegenheit, uns am 21. Februar von 16:30 bis 16:45 Uhr auf der Best Practice Stage 2 zuzuhören.

"In der heutigen Wirtschaftslandschaft ist der Schutz Ihres Unternehmens vor Insider-Bedrohungen unerlässlich. Mit Ekran System können Sie Insider-Risiken proaktiv abwehren, Ihre kritischen Vermögenswerte schützen und Cybersecurity-Audits problemlos bestehen, um die Sicherheit und Integrität Ihres Unternehmens sicherzustellen." Oleg Shomonko, CEO von Ekran System.

Wir werden Ihnen unsere umfassende Plattform für das Management von Insider-Risiken vorstellen, die Sie bei folgenden Punkten unterstützen kann Abwehr von Insider-Risiken. Durch die Überwachung der Benutzeraktivitäten erhalten Sie detaillierte Einblicke in die Aktionen und das Verhalten der Benutzer. Ekran System warnt Sie vor verdächtigen Benutzeraktivitäten, damit Sie umgehend auf Insider-Bedrohungen reagieren und diese wirksam abwehren können. Schutz Ihrer kritischen Vermögenswerte. Implementieren Sie Zugangskontrollen und stellen Sie sicher, dass nur autorisierte Benutzer auf Ihre kritischen Vermögenswerte zugreifen können. Mit Ekran System können Sie zudem die Aktionen privilegierter Benutzer verfolgen und den Missbrauch von Privilegien verhindern. Audits im Bereich der Cybersicherheit bestehen. Unsere Plattform bietet umfassende Berichtsfunktionen, sodass Sie detaillierte Berichte über Benutzeraktivitäten und andere relevante Metriken erstellen können, um sich auf Cybersicherheitsaudits vorzubereiten. Dank der Sitzungsaufzeichnungsfunktionen von Ekran System können Sie die aufgezeichneten Benutzersitzungen überprüfen, um die Ereigniskette für forensische Analysen und Untersuchungen zu rekonstruieren.

Nicht verpassen

Neben den Erkenntnissen, die Sie durch unsere Präsentation gewinnen, können Sie am Ende der Veranstaltung auch an einer Verlosung teilnehmen. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, während der gesamten Veranstaltung unsere Top-Experten persönlich zu treffen und sich individuell beraten zu lassen. Außer unseren Referenten werden auch Anna Chernyavskaya, Partner Manager von Ekran System, und Elena Gamasenko, Chief Marketing Officer von Ekran System, anwesend sein, um über eine individuell auf Ihr Unternehmen zugeschnittene Lösung zu sprechen. Sollten Sie nicht teilnehmen können, können Sie unsere neuesten Erkenntnisse zur Cybersicherheit in unserem Blog verfolgen und auf unserem Partnerportal Angebote aus erster Hand erhalten.

