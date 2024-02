Durch die Übernahme wird die Plattform Armis Centrix zu einem Frühwarnsystem für Angriffe auf Regierungsbehörden und Unternehmen erweitert

Armis, das Asset-Intelligence-Cybersicherheitsunternehmen, meldete heute die Übernahme von CTCI (Cyber Threat Cognitive Intelligence), einem Unternehmen in Privatbesitz, das sich auf KI-basierte Technologien zur Erkennung von Bedrohungen im Vorfeld von Angriffen spezialisiert hat.

Im Rahmen einer privaten Transaktion, die in dieser Woche abgeschlossen wurde, übernahm Armis sämtliche Technologien und Mitarbeiter von CTCI und wird das Unternehmen voraussichtlich innerhalb der kommenden 30 Tage mit Armis fusionieren. Armis wird die Technologie von CTCI in Armis Centrix integrieren. Dadurch entsteht das weltweit fortschrittlichste Frühwarnsystem für Cyber-Intelligence, das Sicherheitsteams dabei unterstützt, auf noch effektivere Weise Sicherheitsverletzungen zu verhindern, Angriffe zu erkennen und festzustellen, ob eine Organisation kompromittiert wurde.

"Angesichts anhaltender, immer intensiverer Cyber-Bedrohungen erkennen wir, wie wichtig es ist, Angriffen zuvorzukommen. Es ist an der Zeit, dass Sicherheitsfachleute ihre Arbeitsweise neu definieren, indem sie Angriffe proaktiv erkennen und stoppen, anstatt erst dann zu handeln, wenn ein Angriff bereits stattgefunden hat", so Yevgeny Dibrov, CEO und Mitbegründer von Armis. "Diese Übernahme beweist unser unerschütterliches Engagement, die zentrale Plattform für das Management der gesamten Angriffsfläche bereitzustellen. Unternehmen und Organisationen, die Armis Centrix for Actionable Threat Intelligence nutzen, werden bei der Bewältigung von Cyberrisiken stark positioniert sein."

CTCI ist ein KI-Unternehmen, das 2020 von CEO Andrew Grealy und CTO Michael Freeman gegründet wurde. Armis Centrix nutzt die Asset Intelligence Engine von Armis und speist die proprietäre Informationsdatenbank von CTCI, um Frühwarnindikatoren zu liefern, die auf Informationen aus dem Dark Web, auf KI-basierten Honeypots und bekannten Gegnern basieren, um Unternehmen vor potenziellen Sicherheitsverletzungen bzw. Angriffen zu warnen.

"Sicherheitsmitarbeiter werden täglich mit einer Flut von Informationen überschwemmt und befinden sich oft in einer reagierenden Sicherheitsposition, in der sie kaum oder gar nicht vor Angriffen gewarnt werden", so Andrew Grealy, CEO und Mitbegründer von CTCI. "Die Fusion der umfassenden Transparenz, Sicherheit und Kontrolle von Armis und der fortschrittlichen KI von CTCI ermöglicht es Organisationen, proaktiv Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen und Angriffe bereits im Keim zu ersticken."

Die Technologie von CTCI wird in die Plattform Armis Centrix integriert. Dadurch wird eine richtungsweisende Möglichkeit geschaffen, Bedrohungen zu identifizieren und bereits vor ihrer tatsächlichen Umsetzung zu neutralisieren. Mithilfe einer Kombination aus künstlicher Intelligenz und Machine Learning durchsucht Armis Centrix for Actionable Threat Intelligence das Dark Web und stellt fortschrittliche Visualisierungs- und Warnfunktionen bereit, die Unternehmen praktisch verwertbare Informationen liefern, bevor eine Schwachstelle bekannt wird, bevor ein Angriff tatsächlich gestartet wird und bevor eine Organisation zum Opfer wird.

Wie in einem vor Kurzem veröffentlichten Blog beschrieben wurde, verfolgt Armis eine ehrgeizige Fünf-Jahres-Strategie, um die führende Cyber-Risikomanagement-Plattform zu schaffen und zum weltweit größten Asset Intelligence-Unternehmen zu werden. Das Unternehmen wird verschiedene Technologien analysieren, um seine preisgekrönte Plattform Armis Centrix zur bevorzugten Lösung für Fortune-100-, Fortune-200- und Fortune-500-Unternehmen sowie für Regierungsbehörden in aller Welt zu machen.

