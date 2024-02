ESSEN (dpa-AFX) - Der Energiekonzern RWE hat weitere Batteriespeicher errichtet. In den US-Bundesstaaten Texas und Arizona wurden jetzt drei Speicher mit einer Kapazität von 190 Megawatt fertiggestellt, wie das Unternehmen am Mittwoch in Essen mitteilte. Die neuen Speicher seien direkt mit Solaranlagen gekoppelt. "So kann überschüssiger Strom direkt gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt ins Netz eingespeist werden", erklärte eine Sprecherin.

Die drei Speicher können insgesamt 361 Megawattstunden Strom speichern. Bei 2500 Kilowattstunden Jahresverbrauch entspricht diese Strommenge dem jährlichen Verbrauch von rund 144 Haushalten. Weltweit belaufe sich die Batteriespeicherkapazität von RWE nun auf rund 700 Megawatt. Weitere mehr als 1000 Megawatt seien in Bau. Bis 2030 will RWE den Angaben zufolge seine weltweite Batteriespeicher-Kapazität auf 6000 Megawatt ausbauen. Das Unternehmen entwickelt, baut und betreibt Batteriespeicher in Europa, Australien und den Vereinigten Staaten.

Der Batteriestrom dient zum einen als sogenannte Regelenergie zur Stabilisierung des Stromnetzes. Zudem werden die Speicher im Großhandelsmarkt eingesetzt: Wenn die Preise niedrig sind, wird Strom gespeichert. Wenn sie hoch sind, wird der Strom wieder verkauft.

In Deutschland gibt es bereits mehrere Standorte. So betreibt RWE eine Doppel-Batterie mit insgesamt 117 Megawatt an den beiden Kraftwerksstandorten Lingen und Werne. Derzeit ist eine weitere Doppel-Batterie mit einer Gesamtkapazität von 220 Megawatt an den Kraftwerksstandorten Neurath und Hamm im Bau. Kleinere Speicher sind an Photovoltaik-Anlagen in Braunkohle-Tagebauen installiert./tob/DP/men

