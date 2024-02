Bitcoin wieder über eine Billion Dollar wert - Die Bullen sind nicht mehr aufzuhalten

Es fühlt sich wieder an wie im Jahr 2021. Die Korrektur, die nach der Einführung der Spot Bitcoin ETFs Mitte Jänner eingesetzt hat, bei der der Bitcoin-Kurs auf 38.500 Dollar eingebrochen ist, ist längst in Vergessenheit geraten. Inzwischen notiert BTC bei über 51.000 Dollar, wodurch die Marktkapitalisierung auf über eine Billion Dollar gestiegen ist. Damit ist das digitale Gold das zehntgrößte Asset laut Daten von Companiesmarketcap und dem Meta-Konzern (Facebook, Whatsapp, Instagram, Threads) knapp auf den Fersen. Ein Ende scheint dabei noch nicht in Sicht zu sein.

Der Bullrun geht erst los

Geht es nach der Meinung der meisten Experten, dürfte das erst der Anfang eines noch nie dagewesenen Bullruns sein, der durch das bevorstehende Halving ausgelöst werden soll. In der Vergangenheit war es jedes Mal so, dass der Bitcoin-Kurs in den anderthalb Jahren nach dem Halving explodiert ist, weshalb ein solcher Bullrun auch dieses Mal wieder erwartet wird. Das Erreichen der Marktkapitalisierung von einer Billion Dollar dürfte dabei erst der Anfang sein.

Analysten gehen davon aus, dass der Bitcoin-Kurs schon in diesem Jahr auf über 100.000 Dollar steigen kann, während die Prognosen für die nächsten zwei Jahre noch deutlich höher liegen.

Noch viel Luft nach oben

Auch wenn der Bitcoin-Kurs in vergangenen Zyklen immer weiter gestiegen ist und stets neue Allzeithochs erreicht hat, bleibt natürlich die Frage, wie lange das noch so weitergehen kann. Immerhin ist das digitale Gold inzwischen mehr als eine Billion Dollar wert, sodass der Kurs nicht nochmal um das 1.000-fache oder mehr steigen kann, wie das in frühen Tagen noch möglich war. Allerdings macht ein Blick auf die 10 größten Anlageklassen deutlich, dass es durchaus noch Luft nach oben gibt.

Allein um Microsoft - das wertvollste Unternehmen zur Zeit - einzuholen, kann der Bitcoin-Kurs noch um das Dreifache steigen. Wenn man Bitcoin als Rohstoff und digitales Gold betrachtet, wie es inzwischen auch gerne gemacht wird, wird schnell klar, dass der Wert auch früher oder später den von physischem Gold übertreffen kann. Dafür wäre ein Anstieg um mehr als das 13-fache nötig, was ein Kursziel von mehr als 650.000 Dollar bedeuten würde.

Die Spot Bitcoin ETFs in den USA bringen institutionelle Anleger ins Spiel und spülen Woche für Woche Milliarden von Dollar in den Markt, wodurch die Rallye noch beschleunigt wird. Allerdings dauert es bei einer Bewertung von mehr als einer Billion Dollar natürlich trotzdem eine gewisse Zeit, bis sich der Wert nochmal vervielfacht, während das bei Coins mit niedrigerer Marktkapitalisierung deutlich schneller gelingen kann.

Vor allem passt ein Investment in Bitcoin bei vielen institutionellen Anlegern nicht in das Portfolio, da die Kryptowährung immer wieder wegen des hohen Energiebedarfs kritisiert wird und die Auswirkungen auf das Klima unklar sind. Der digitale Währungsmarkt hat inzwischen aber zahlreiche Alternativen zu bieten, die im kommenden Bullrun nicht nur aufgrund der niedrigeren Bewertung eine deutlich höhere Rendite einbringen könnten, sondern auch nachhaltiger sind, wie das zum Beispiel beim $TUK-Token der Fall ist, der aktuell in den Fokus der Anleger rückt.

Investoren setzen auf $TUK als nachhaltige Alternative

Wer mit Bitcoin entweder aufgrund der möglichen Umweltbelastung oder der aktuellen hohen Bewertung nichts anfangen kann, findet am Kryptomarkt zahlreiche Alternativen. Coins mit niedrigerer Bewertung können ihren Wert oft innerhalb weniger Tage vervielfachen und Investoren dadurch deutlich höhere Renditen einbringen. Aktuell wird eine solche Entwicklung vom $TUK-Token erwartet, der das Herzstück des eTukTuk-Ökosystems darstellen wird.

($TUK Presale - Quelle: eTukTuk-Website)

Das Team hinter eTukTuk hat es sich zur Aufgabe gemacht, die TukTuks, die in vielen Teilen der Welt millionenfach auf den Straßen sind, zu elektrifizieren und so den hohen CO2-Ausstoß, der durch diese Fahrzeuge verursacht wird, zu reduzieren. Damit setzt man in Sachen Klimaschutz dort an, wo es die meisten als dringender notwendig empfinden als hierzulande, da die Standards in Deutschland schon deutlich höher sind.

Um das Ziel zu erreichen, muss natürlich auch eine entsprechende Ladeinfrastruktur ausgebaut werden, wobei der $TUK-Token als Zahlungsmittel integriert werden soll. Ein Konzept, das Investoren überzeugt, die bereits $TUK im Wert von mehr als einer Million Dollar gekauft haben. Der Preis wird während des Vorverkaufs schon mehrfach angehoben und bringt frühen Käufern dadurch einen Buchgewinn, während erwartet wird, dass der Kurs nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell um ein Vielfaches ansteigen könnte, wenn das Vorhaben voranschreitet und der $TUK-Token an immer mehr Ladesäulen als Zahlungsmittel genutzt werden kann.

