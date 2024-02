Komplexe phänotypische Studien können über den Online-Shop entworfen, erworben und verwaltet werden

Scientist.com, der führende Forschungsmarktplatz der Pharmaindustrie, und PhenoVista, ein Life-Science-Dienstleistungsunternehmen, das gemultiplexte, High-Content-Imaging-basierte phänotypische Assays entwickelt und implementiert, um Zielvalidierungen, Lead-Optimierungen und Studien über Wirkmechanismen durchzuführen, hat den ersten digitalen eShop der Biotech-Branche eröffnet, in dem phänotypische Studien erkundet und erworben werden können.

Das digitale Schaufenster macht es Wissenschaftlern leicht, komplexe Forschungsprojekte zu entwerfen, Feedback von den Experten von PhenoVista einzuholen, die Preise zu ermitteln und dann Projekte zu kaufen und zu verwalten. Was früher stundenlange persönliche Treffen oder Videoanrufe erforderte, kann jetzt online in viel kürzerer Zeit erledigt werden. Der Shopify-ähnliche virtuelle Shop wurde von Scientist.com erstellt und soll den Kauf komplexer Assay-Dienstleistungen genauso einfach machen wie den von Produkten und Reagenzien.

"Heute wird fast die Hälfte der 240 Milliarden US-Dollar, die jährlich für die Arzneimittelforschung ausgegeben werden, von Unternehmen wie PhenoVista umgesetzt, die hochtechnische und spezialisierte kundenspezifische Assay-Services anbieten", sagte Kevin Lustig, PhD, CEO und Gründer von Scientist.com. "Durch die Eröffnung des Online-Shops von PhenoVista erhalten Forscher einen direkteren Zugang zu den Dienstleistungen und der Expertise des Unternehmens, sodass sie wichtige Experimente beschleunigen können und von der Nutzung datenreicher phänotypischer Studien profitieren."

Im gesamten F&E-Workflow bieten High-Plex-Phänotypstudien erhebliche Vorteile im Vergleich zu herkömmlichen Low-Plex-In-vitro-Assays.

"Hochriskante Entscheidungsprozesse stehen im Mittelpunkt der Forschung und Entwicklung; Unsicherheit über Ziele, Wirkmechanismen und die Frage, ob Wirkstoffkandidaten weiterentwickelt oder aufgegeben werden sollten, ist die Regel", sagte James G. Evans, CEO und Gründer von PhenoVista. "Mit unserer Expertise in High-Content-Imaging-basierten phänotypischen Studien liefern wir die biologischen Erkenntnisse und hochwertigen Daten, die erforderlich sind, um diese Entscheidungen zu fundieren und das Risiko zu verringern. Wir freuen uns darauf, die von Scientist.com aufgebaute Markterfahrung zu nutzen, um unser virtuelles Schaufenster zu gestalten und den Forschern der Biotech-Branche noch mehr Komfort zu bieten."

Den Zugang zum virtuellen Schaufenster finden Sie unter: https://store.phenovista.com

Über Scientist.com

Scientist.com ist ein privat geführtes Unternehmen mit Sitz in San Diego, dessen Ziel es ist, die Entdeckung neuer Medikamente schneller und kostengünstiger zu machen. Im Mittelpunkt steht ein KI-gestützter Marktplatz, der Arzneimittelforscher dabei unterstützt, innovative Technologien zu nutzen, um ihre Ideen schnell in instruktive Daten umzusetzen. Über Scientist.com kommunizieren Wissenschaftler direkt mit Forschungsexperten in über 4.000 Laboren weltweit, um komplexe Forschungsexperimente zu entwerfen und durchzuführen. Besuchen Sie scientist.com, um mehr zu erfahren.

Folgen Sie Scientist.com in den sozialen Medien: LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook und Instagram.

Über PhenoVista

PhenoVista wurde 2014 gegründet und ist führend in der Entwicklung und Implementierung phänotypischer Assays für biopharmazeutische Kunden auf Basis einer gemultiplexten High-Content-Bildverarbeitung. Diese Assays liefern die hochwertigen quantitativen Daten, die erforderlich sind, um kritische F&E-Entscheidungen sicherer zu fundieren und das Risiko zu mindern. Kunden erhalten Zugang zu neuen Erkenntnissen im Zusammenhang mit der zu Grunde liegenden komplexen Biologie bezüglich Zielvalidierung, therapeutischer Bereitstellung, Wirksamkeit und Sicherheit, Zytotoxizität und Wirkmechanismen. Dadurch wird die Erfolgswahrscheinlichkeit erstklassiger Arzneimittelkandidaten erhöht. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie unsere Website www.phenovista.com oder besuchen Sie uns auf LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240214926064/de/

Contacts:

PhenoVista

Christine Quern

cq@christinequern.com

617-650-8497

Scientist.com

Sean Preci

marketing@scientist.com

877-644-3044