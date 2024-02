OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Eröffnung der Berlinale:

"Damit hat die Berlinale ihren Ruf schwer beschädigt: Beim politischsten aller Filmfeste reicht der politische Sachverstand nicht, um die Bedeutung von AfD-Einladungen und -Ausladungen vorherzusehen. Und das Selbstbewusstsein ist offenbar so gering, dass man sich die Debatte mit Nationalisten nicht mehr zutraut. Das ist traurig. Richtig schlimm aber ist das Geschenk, über das sich der erklärte Gegner jetzt freut: Einen besseren Präzedenzfall für ihre Opferrolle kann die AfD sich gar nicht ausdenken. Und ihre Sympathisanten - auch alle, die vielleicht noch schwanken - erfahren jetzt: Sie gehören nicht dazu. In einer Zeit, in der mit Spaltung Politik gemacht wird, ist so eine Geste fatal."/yyzz/DP/he

