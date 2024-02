DJ Airbus verdient weniger als erwartet, plant Sonderdividende

FRANKFURT (Dow Jones)--Airbus hat im vierten Quartal Umsatz und Gewinn gesteigert, aber weniger verdient als am Markt erwartet. Während die Jahresprognose für den Cashflow deutlich übertroffen wurde, blieb das operative Ergebnis darunter. Für das laufende Jahr erwartet der europäische Luft- und Raumfahrtkonzern aber weiteres Wachstum und will mehr Flugzeuge ausliefern. Die Aktionäre dürfen sich neben einer Dividende auf Vorjahresniveau von 1,80 Euro pro Aktie auf eine Sonderdividende in Höhe von 1,00 Euro pro Aktie freuen.

"Unsere Dividendenvorschläge spiegeln die starken Finanzergebnisse für 2023, unsere Wachstumsaussichten für 2024 und die Stärke unserer Bilanz wider," sagte CEO Guillaume Faury laut der Mitteilung.

Im Zeitraum von Oktober bis Dezember stieg der Umsatz um 11 Prozent auf 22,9 Milliarden Euro, wie Airbus mitteilte. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Adjusted EBIT) legte um 3 Prozent auf 2,21 Milliarden Euro zu. Unter dem Strich blieb ein Nettogewinn nach Steuern und Dritten von 1,46 Milliarden, das entsprach einem Rückgang um 13 Prozent. Je Aktie verdiente Airbus 1,85 Euro nach 2,13 Euro im Vorjahreszeitraum.

Analysten hatten im Konsens mit einem Umsatz von 22,5 Milliarden Euro, einem bereinigten EBIT von 2,27 Milliarden und einem Nettogewinn nach Steuern und Dritten von 1,59 Milliarden Euro gerechnet. Das Ergebnis je Aktie sahen sie bei 2,02 Euro.

Im laufenden Jahr will Airbus 800 Flugzeuge an Kunden übergeben, im vergangenen Jahr waren es 735 Maschinen. Das bereinigte EBIT will der Konzern auf 6,5 bis 7,0 Milliarden Euro steigern, von 5,84 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Beim freien Cashflow (FCF) vor Fusionen und Akquisitionen (M&A) sowie Kundenfinanzierungen peilt Airbus rund 4,0 Milliarden Euro an, das ist ein Rückgang von 4,39 Milliarden im Jahr 2023.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 15, 2024 00:52 ET (05:52 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.