Schlussquartal 2023 im Rahmen der Erwartungen - Fokus auf Rohertragsmarge, Kostenmanagement und Cash macht sich bezahlt

Freier TAKKT-Cashflow steigt 2023 auf 91,9 Millionen Euro

Rohertragsmarge auf 39,8 Prozent verbessert, EBITDA-Marge bei 9,0 Prozent

Organische Umsatzentwicklung bei minus 5,9 Prozent

Dividendenvorschlag von insgesamt 1,00 Euro je Aktie Stuttgart, 15. Februar 2024. Die Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen freien TAKKT-Cashflow von 91,9 Millionen Euro und steigerte den Mittelzufluss damit trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen um über 21 Millionen Euro. Das Kundenverhalten auf den für TAKKT relevanten Märkten blieb wie erwartet auch im vierten Quartal abwartend. Damit entsprach die Umsatz- und Ergebnisentwicklung im Jahr 2023 der Prognose aus dem Oktober. Der Umsatz erreichte 1.240,0 (1.336,8) Millionen Euro, bereinigt um die leicht negativen Wechselkurseffekte lag das organische Wachstum bei minus 5,9 Prozent. "2023 war für uns ein Jahr mit Höhen und Tiefen. Wir haben große Fortschritte bei der Umsetzung unserer Strategie gemacht, gleichzeitig war die Nachfrage vor allem im zweiten Halbjahr durch unsichere Märkte, geopolitische Spannungen und schwache Konjunkturindikatoren merklich gedämpft. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Gestaltung der künftigen Arbeitswelten. Im aktuellen Umfeld, in dem viele Betriebe vorsichtig agieren und teilweise Personal abbauen, werden in diesem Bereich Investitionen zurückgehalten," so CEO Maria Zesch.



Aufgrund der verhaltenen Nachfrage intensivierte TAKKT im Jahresverlauf die Maßnahmen zur Verbesserung der Rohertragsmarge, das Kostenmanagement und die Cash-Generierung. Die Gruppe steigerte die Rohertragsmarge dadurch auf 39,8 (39,3) Prozent und erzielte ein EBITDA von 111,8 (132,1) Millionen Euro. Die EBITDA-Marge lag bei 9,0 (9,9) Prozent. "Das Jahr 2023 hat gezeigt: Wir können mit unserem Geschäftsmodell schnell auf veränderte Rahmenbedingungen reagieren. Wir haben im Jahresverlauf bewiesen, dass wir unsere Kosten trotz Transformationsprojekten und Inflation im Griff haben. Und wir konnten durch die gezielte Steuerung des Nettoumlaufvermögens 35 Millionen Euro aus dem Abbau von Vorräten freisetzen. Damit stieg unser freier Cashflow deutlich auf 91,9 (70,4) Millionen Euro," so CFO Lars Bolscho.



Aufgrund des starken Cashflows und der weiterhin hohen Eigenkapitalquote schlägt der Vorstand zusätzlich zur Zahlung der Basisdividende von 0,60 Euro eine Sonderdividende von 0,40 Euro je Aktie vor. "Wir wollen unsere Aktionärinnen und Aktionäre über die Sonderdividende am starken Cashflow des vergangenen Jahres partizipieren lassen. Und wir bleiben auch nach der Ausschüttung voll handlungsfähig beim Thema M&A und Aktienrückkauf," so CFO Lars Bolscho. Infolge des gestiegenen Zinsniveaus und eines Nachfragerückgangs seit der Corona-Krise hat TAKKT zum Jahresende eine Wertberichtigung auf den Firmenwert von Displays2go in Höhe von 37,0 Millionen Euro vorgenommen. Die Wertberichtigung verringert das EBIT, ist jedoch nicht Cash wirksam. Durch eingeleitete Gegenmaßnamen erzielte Displays2go bereits gute Fortschritte, unter anderem im Wachstum mit digitalen Displays. Das Volumen reicht bislang jedoch nicht aus, um die geringere Nachfrage nach traditionellen Produkten infolge der Corona-Pandemie zu kompensieren.

Im vierten Quartal erzielte TAKKT einen Umsatz von 285,4 (329,2) Millionen Euro und damit 13,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Das organische Wachstum lag bei minus 11,3 Prozent. Trotz des deutlichen Umsatzrückgangs konnte die Gruppe die Profitabilität verbessern und mit 24,6 (27,0) Millionen Euro ein EBITDA nur leicht unterhalb des Vorjahrs erzielen. "Unser Fokus auf Rohertragsmarge, Kostenmanagement und Cashflow macht sich bezahlt. Im Schlussquartal haben wir unsere Rohertragsmarge um fast zwei Prozentpunkte erhöht, zudem lag unsere Kostenbasis deutlich unter dem Vorjahr. Unsere EBITDA-Marge stieg gegenüber einem schwachen Vorjahr auf 8,6 (8,2) Prozent. Auch 2024 arbeiten wir weiter an einer Verbesserung unserer Kostenstrukturen," so CFO Lars Bolscho.



Trotz des intensiven Kostenmanagements hat TAKKT 2023 bei der Umsetzung der Strategie mit den drei Themen Growth, OneTAKKT und Caring große Fortschritte erzielt. Zwei Jahre nach Beginn der Transformation sind die Divisions Industrial & Packaging und Foodservice organisatorisch integriert aufgestellt, adressieren ihre Kunden also über gemeinsame Teams für Sales, Marketing und Category Management. Die Cross-Selling-Aktivitäten tragen in wachsendem Umfang zum Umsatz bei. Und durch den Aufbau der Gruppenfunktionen Operations und Tech stellt TAKKT die Logistik- und IT-Infrastruktur kompakter auf, legt Lagerstandorte zusammen und nutzt zunehmend einheitliche Systeme. Dies ermöglichte 2023 bereits spürbare Einsparungen und bildet die Basis für künftige Effizienzgewinne. Und die Gruppe übernimmt Verantwortung beim Thema Nachhaltigkeit, etwa durch den Ausbau des Angebots von enkelfähigen Produkten. Deren Anteil am Auftragseingang stieg 2023 auf 24 Prozent. Für dieses Engagement wurde die Gruppe Ende des Jahres mit dem deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie Investitionsgüter-Großhandel ausgezeichnet. Für das neue Jahr erwarten aktuelle Konjunkturprognosen ein nur leichtes Wirtschaftswachstum für Europa und die USA. Die Inflation geht zwar deutlich zurück, die hohen Leitzinsen werden das Wachstum jedoch vor allem zu Jahresbeginn noch begrenzen. TAKKT rechnet daher mit einem unverändert herausfordernden Start ins neue Jahr. "Wir haben auf die schwachen Rahmenbedingungen reagiert und legen den Fokus weiter auf konsequentes Kostenmanagement, unsere Rohertragsmarge und den Cashflow. Zudem profitieren wir zunehmend von den Vorteilen unserer integrierten Aufstellung, die uns schlankere Kostenstrukturen ermöglicht. Und wir bleiben vorbereitet für ein Anziehen der Nachfrage im Verlauf des Jahres," so CEO Maria Zesch.

Earnings Call: 15. Februar 2024 um 14:00 Uhr (MEZ).

Bitte registrieren Sie sich für die Teilnahme am Earnings Call vorab unter folgendem Link: Registrierung Earnings Call Finanzkalender

Die finalen Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 und einen detaillierten Ausblick für 2024 wird TAKKT mit dem Geschäftsbericht am 28. März veröffentlichen. Vorläufige IFRS-Zahlen der TAKKT-Gruppe 2023

(in Mio. Euro) Q4/2022 Q4/2023 in % 2022 2023 in % Umsatz der TAKKT-Gruppe 329,2 285,4 -13,3 1.336,8 1.240,0 -7,2 organisches Wachstum -11,3 -5,9 Industrial & Packaging 183,4 162,7 -11,3 725,0 672,9 -7,2 organisches Wachstum -11,5 -6,9 Office Furniture & Displays 76,2 61,4 -19,4 324,7 281,6 -13,3 organisches Wachstum -14,7 -10,8 FoodService 69,6 61,5 -11,7 287,1 285,6 -0,5 organisches Wachstum -6,8 2,3 Rohertragsmarge (%) 38,2 39,9 39,3 39,8 EBITDA 27,0 24,6 -8,9 132,1 111,8 -15,3 EBITDA-Marge (%) 8,2 8,6 9,9 9,0 EBIT 17,1 -22,1 - 80,8 38,9 -51,9 EBIT-Marge (%) 5,2 -7,7 6,0 3,1 Ergebnis je Aktie in Euro 0,19 -0,26 - 0,90 0,38 -57,8 TAKKT-Cashflow 23,7 18,5 -21,9 115,1 86,0 -25,3 TAKKT-Cashflow-Marge (%) 7,2 6,5 8,6 6,9 Freier TAKKT-Cashflow 46,4 31,5 -32,1 70,4 91,9 30,5

Kurzprofil der TAKKT AG Die TAKKT AG ist in Europa und Nordamerika der führende Omnichannel-Händler für Geschäftsausstattung. Die Gruppe ist mit den Divisions Industrial & Packaging, Office Furniture & Displays und FoodServices in mehr als 20 Ländern vertreten. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über 700.000 Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung, Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungsgegenstände für den Gastronomie- und Hotelmarkt sowie den Einzelhandel. Das Unternehmen ist im SDAX gelistet und im Prime Standard der Deutschen Börse vertreten. Ansprechpartner

Benjamin Bühler Tel. +49 711 3465-8223

E-Mail: investor@takkt.de



