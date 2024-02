Der amerikanische Wasserstoff-Spezialist ist in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Über ein ATM-Programm (verwässernde Kapitalmaßnahme) und über einen in Aussicht gestellten milliardenschweren Kredit des US-Energieministeriums will Plug Power die Liquidität sicherstellen. Darüber hinaus kündigte Plug Power ein umfangreiches Sparprogramm an.Plug Power strebt an, die jährlichen Betriebskosten um mehr als 75 Millionen Dollar zu reduzieren. Der ehrgeizige Plan werde wohl mit einmaligen Implementierungskosten ...

