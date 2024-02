Mittwoch, 14. Februar "Roses are red, blue-chips are blue, today we share our prime market with you. Also unbedingt vorbeischauen auf der Home der Wiener Börse". Das schrieb die Wiener Börse am Valentinstag. Also statt Blumenstrauss und Pralinen tiefe Einblicke in das Orderbuch, natürlich Real Time. Ich finde das super, liebe ich doch Orderbücher und Real Time sowieso. Ich werfe der Börse auch immer wieder vor, dass man in den Bigger Storylines stets auf "Marathon und kein Sprint" hinweist, das kurzfristige Blicken auf die tagesaktuellen Kurse sogar - sagen wir so - "eher nicht empfohlen" wird. Da ist das Orderbuch als Geschenk zum Valentinstag eine willkommene Abwechslung der Storyline. Und ich meine: Das muss ja kein Widerspruch sein, die einen mögen ...

