Der DAX hat sich am Mittwoch wieder der 17.000er-Marke angenähert. Er schloss am Ende mit 0,4 Prozent im Plus bei 16.945,48 Zählern. Am heutigen Donnerstag könnte es noch etwas weiter nach oben gehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,3 Prozent höher auf 17.000 Zähler. Weiter stark präsentiert sich derweil der Bitcoin. Am Morgen notiert er weiter über 52.000 Dollar.Im Blickfeld stehen am heutigen Donnerstag erneut einige Quartalszahlen. Es berichten unter anderem Airbus, ...

