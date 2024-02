Das globale Forschungs- und Beratungsunternehmen zeichnet Regula als Pionier und Branchenführer im Bereich der Identitätsprüfungslösungen aus, der sich durch Innovation, Engagement und Kundenorientierung auszeichnet. Frost Sullivan ist der Meinung, dass die proaktive Reaktion von Regula auf die sich entwickelnde Landschaft von Dokumentenbetrug und Fälschungen beispiellos ist.

Frost Sullivan zeichnet Unternehmen mit Best-Practices-Auszeichnungen in verschiedenen Kategorien für herausragende Bemühungen aus, das Wachstum in ihren Branchen zu fördern. Unternehmen, die diese Auszeichnungen erhalten, erkennen aufkommende Trends, bevor sie zum Marktstandard werden, und schaffen Lösungen, die Differenzierung und nachhaltiges Wachstum fördern. Frost Sullivan betrachtet diese Unternehmen als die "Game Changer".

Für den Enabling Technology Leadership Award in der Identitätsüberprüfungsbranche (IDV) wendet Frost Sullivan einen rigorosen Analyseprozess an, um mehrere Nominierte zu bewerten. Dazu gehört eine detaillierte Bewertung von Best-Practice-Kriterien in zwei Dimensionen: Technologie-Nutzen und Kundenwirkung. Frost Sullivan weist darauf hin, dass Regula in vielen der Kriterien im Bereich der IDV-Lösungen hervorragend abschneidet.

Synergie modernster Verifikationstechnologien mit einem intuitiven, benutzerzentrierten Design. Experten heben das Produktportfolio von Regula hervor, das nahtlos eine Lösung aus einer Hand für die vollständige Identitätsüberprüfung auf der Grundlage biometrischer (Regula Face SDK und dokumentarischer Regula Document Reader SDK Prüfungen mit erweiterter Echtheitsprüfung sowie forensische Geräte für eine eingehende Untersuchung integriert. Das Herzstück der IDV-Lösung von Regula ist die umfassendste Datenbank mit über 13.500 Dokumenten aus 247 Ländern und Gebieten, die über 138 Sprachen unterstützt.

Regula zeichnet sich durch die Förderung von Innovationen aus, indem alle Technologien selbst entwickelt werden und keine Abhängigkeiten von Dritten bestehen. Das Unternehmen zeichnet sich insbesondere durch die Plattformunabhängigkeit seiner digitalen Identifikationslösungen aus. Dies ermöglicht es den Kunden, einen verbesserten ID-Verifizierungsprozess mühelos auf jeder Plattform durchzuführen sei es mobil, im Internet, auf Desktop-Plattformen oder mit Passlesegeräten.

Strategische Allianzen mit renommierten internationalen Organisationen. Regula unterhält strategische Partnerschaften mit angesehenen Organisationen wie der International Air Transport Association, der International Organization for Migration und der International Civil Aviation Organization. Diese Zusammenarbeit macht Regula zu einem wichtigen Akteur in einem symbiotischen Austausch von Erkenntnissen und wichtigen Informationen über Dokumente. Diese kontinuierliche Zusammenarbeit dient als Katalysator für die ständige Weiterentwicklung der Technologien und positioniert das Unternehmen an der Spitze der Innovation.

Veränderung der Kundenabläufe in vielen Branchen durch wertorientierte Verifikationslösungen. Die Besonderheit des Angebots von Regula liegt in der langjährigen Erfahrung im Bereich der Forensik. Da die Lösungen von Regula aus einer Hand kommen, müssen die Kunden nicht mehrere Anbieter für zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen in Anspruch nehmen, sondern erhalten eine umfassende Strategie, die die Anforderungen an Sicherheit, Forensik und Identitätsprüfung nahtlos und integriert erfüllt.

Dauerhafte Spitzenleistungen durch langfristige Kundenbeziehungen. Die wertorientierten Lösungen von Regula zur Identitätsüberprüfung erstrecken sich über ein breites Spektrum von Branchen, darunter Banken, Fintech, Luftfahrt, Telekommunikation, Behörden, Gesundheitswesen, Versicherungen, forensische Labors, Glücksspiel und andere. Die Leistungen des Unternehmens werden durch die Bereitstellung von Hardware- und Softwarelösungen für die digitale Identitätsüberprüfung für ein globales Netzwerk von mehr als 1.000 Organisationen und 80 Grenzkontrollbehörden unter Beweis gestellt. Zu den Kunden von Regula gehören bedeutende Unternehmen wie die größte Privatbank der Welt und bekannte Fluggesellschaften wie AirAsia und WizzAir. Außerdem hat Regula seine Position als zuverlässiger Technologiepartner auf dem Mobile World Congress (MWC), einem von der GSMA organisierten internationalen Branchenevent, über mehrere Jahre hinweg gefestigt.

Darüber hinaus ist Frost Sullivan der Meinung, dass Regula die komplexe Landschaft des Identitätsbetrugs am besten meistert. Rabin Dhakal, Frost Sullivan Best Practices Research Analyst, erklärt: "Angesichts einer eskalierenden Welle von raffiniertem Betrug, Identitätsdiebstahl und Scams war die Dringlichkeit einer robusten Identitätsüberprüfungslösung noch nie so groß wie heute. Frost Sullivan ist der Meinung, dass die proaktive Reaktion von Regula auf die sich entwickelnde Landschaft von Dokumentenbetrug und Fälschungen beispiellos ist."

"Wir fühlen uns sehr geehrt, von einem prominenten Experten für Marktwachstum und Innovationen ausgezeichnet zu werden. Wir sind bestrebt, das Hauptunterscheidungsmerkmal von Regula hervorzuheben, das in der über drei Jahrzehnte hinweg gesammelten Erfahrung liegt insbesondere im Verständnis von Dokumenten und Verifizierungsprozessen, unserer umfassenden Datenbank für Dokumentenvorlagen, der internen Produktion über den gesamten Zyklus und dem Team erstklassiger Forensikexperten. Dies sind die Trümpfe, die es uns ermöglichen, kontinuierliche Innovationen voranzutreiben und eine umfassende Lösung für die Identitätsprüfung anzubieten", sagt Ihar Kliashchou, Technologieleiter bei Regula.

Wenn Sie mehr über den Frost Sullivan Global Enabling Technology Leadership Award 2024 in der Branche der Identitätsüberprüfungslösungen erfahren möchten, lesen Sie den Bericht

Über Frost Sullivan

Frost Sullivan ist die Growth Pipeline Company. Wir bringen unsere Kunden in eine Zukunft, die von Wachstum geprägt ist. Unsere Growth Pipeline as a Service bietet dem CEO und dem Wachstumsteam des CEO eine kontinuierliche und rigorose Plattform von Wachstumsmöglichkeiten, die den langfristigen Erfolg sicherstellen. Um positive Ergebnisse zu erzielen, greift unser Team auf über 60 Jahre Erfahrung zurück und coacht Unternehmen aller Art und Größe auf 6 Kontinenten mit unseren bewährten Best Practices. Um Ihre Growth Pipeline für die Zukunft zu stärken, gehen Sie zu Frost Sullivan unter http://www.frost.com

Über Regula

Regula ist ein globaler Entwickler von forensischen Geräten und Lösungen zur Identitätsprüfung. Mit unserer mehr als 30-jährigen Erfahrung in der forensischen Forschung und der weltweit größten Bibliothek von Dokumentenvorlagen schaffen wir bahnbrechende Technologien für die Überprüfung von Dokumenten und biometrischen Merkmalen. Unsere Hardware- und Softwarelösungen ermöglichen es über 1.000 Organisationen und 80 Grenzkontrollbehörden weltweit, ihren Kunden einen erstklassigen Service zu bieten, ohne Kompromisse bei der Sicherheit oder Geschwindigkeit einzugehen. Regula wurde im Gartner® Market Guide for Identity Verification wiederholt als repräsentativer Anbieter ausgezeichnet.

Erfahren Sie mehr unter www.regulaforensics.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

