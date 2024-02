FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte auch am Donnerstag um die Marke von 17 000 Punkten pendeln. Dabei gibt es positive Impulse von den US-Börsen, wo die großen Indizes im späten Handel noch eine Schippe draufgelegt und Sorgen über die zuletzt unerwartet hohe Inflation abgeschüttelt hatten. In New York ragte der Technologie-Index Nasdaq 100 heraus, der nur knapp unter seinem Tageshoch den Handel beendet hatte.

Hierzulande signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex am Donnerstag eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart ein Plus von 0,3 Prozent auf 17 000 Punkte. Damit bleibt das Börsenbarometer erst einmal in der Spanne der vergangenen Wochen zwischen etwa 16 800 Zählern und dem Rekordhoch von knapp 17 050 Punkten. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50, wird 0,4 Prozent höher erwartet.

Bewegung in die Kurse einzelner Aktien dürften erneut die Quartalsbilanzen der Unternehmen bringen. So verhalf die Zinswende der Commerzbank im vergangenen Jahr zu einem Rekordgewinn. Auch die Aktionärinnen und Aktionäre sollen profitieren. Die in Aussicht gestellten Dividenden überraschten die Anleger positiv: Die Papiere des Finanzhauses notierten im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate gut drei Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom Mittwoch.

Die Aktien von Airbus aber fielen auf Tradegate um 0,5 Prozent. Die Zahlen und der Ausblick des weltgrößten Flugzeugbauers könnten Händlern zufolge nach dem zuletzt guten Lauf der Papiere Gewinnmitnahmen auslösen. Die Privatbank Berenberg schrieb, das Unternehmen habe weniger profitabel gewirtschaftet als erwartet.

Das operative Ergebnis von Elmos Semiconductor überzeugte die Anleger: Die Anteilsscheine des Halbleiterherstellers zogen auf Tradegate um acht Prozent an./la/mis

