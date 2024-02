Der DAX dürfte auch am Donnerstag um die Marke von 17 000 Punkten pendeln. Dabei gibt es positive Impulse von den US-Börsen, wo die großen Indizes im späten Handel noch eine Schippe draufgelegt haben. In New York ragte der Technologie-Index Nasdaq 100 heraus, der knapp unter seinem Tageshoch den Handel beendete. Hierzulande signalisiert der X-DAX für den deutschen Leitindex am Donnerstag eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart ein Plus von 0,3 Prozent auf 17.000 Punkte. Damit bleibt das Börsenbarometer ...

