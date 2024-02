Zürich - Migros hat sich im «Brand Indicator Switzerland»-Ranking den Spitzenplatz als beliebteste und stärkste Marke zurückerobert. Im Jahr zuvor war der Detailhandelsriese noch von WhatsApp verdrängt worden. Der Messenger-Dienst liegt nun auf Platz zwei, gefolgt von Google, coop.ch und der Bezahlapp Twint. Migros habe vor allem bei Jungen in der Westschweiz zugelegt, heisst es in der Mitteilung zu der am Donnerstag publizierten Studie. Allerdings ...

