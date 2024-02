Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) -Avaada Energy, ein wichtiges Unternehmen der Avaada Group im Bereich der erneuerbaren Energien, freut sich, den erfolgreichen Abschluss von Solarenergieprojekten mit einer Gesamtleistung von rund 1400 MWp im Rahmen der jüngsten Ausschreibungen der indischen Zentral- und Landesregierung bekannt zu geben.Im Rahmen von Ausschreibungen renommierter staatlicher Unternehmen wie SECI, GUVNL und NTPC konnte sich Avaada Energy Aufträge über Kapazitäten von 421 MW, 280 MW bzw. 700 MW sichern und hat damit einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu erneuerbaren Energien in Indien unternommen. Diese Projekte, die für die Bundesstaaten Gujarat und Rajasthan geplant sind, unterstreichen das Engagement von Avaada, seine Präsenz im Bereich der erneuerbaren Energien landesweit auszubauen.Nach ihrem Abschluss werden die Stromabnahmeverträge (PPAs) mit diesen Agenturen eine Laufzeit von 25 Jahren haben, was ein langfristiges Engagement für eine nachhaltige Energieerzeugung demonstriert. Die Projekte von SECI, GUVNL und NTPC werden voraussichtlich innerhalb von 24 Monaten abgeschlossen sein.Die Solarparks werden eine voraussichtliche jährliche Leistung von etwa 2.410 Millionen Einheiten erneuerbarer Energie bereitstellen und damit mehr als 1,72 Millionen ländliche Haushalte in Indien mit Strom versorgen. Mit einer erwarteten jährlichen Reduzierung der CO2-Emissionen von rund 2,24 Millionen Tonnen pro Jahr soll diese Initiative einen wichtigen Beitrag zur Verringerung der Kohlendioxidemissionen im Einklang mit den indischen Klimazielen leisten.Vineet Mittal, Vorsitzender der Avaada Group, kommentiert: "Die Sicherung dieser Solarprojekte unterstreicht die Rolle von Avaada Energy als Vorreiter im indischen Sektor der erneuerbaren Energien. Mit diesen jüngsten Neuzugängen umfasst das Portfolio von Avaada nun ~6 GW an Projekten in verschiedenen Entwicklungsstadien, die unsere bestehende Betriebskapazität von etwa 4,1 GW ergänzen. Dieser Meilenstein bekräftigt nicht nur Avaadas führende Rolle in der Branche, sondern auch unsere Anstrengungen für nachhaltige Energielösungen, die die grünen Energieziele Indiens unterstützen."Informationen zur Avaada Group: Die Avaada-Gruppe steht an der Spitze der Energiewende und ist an der Herstellung von Solarmodulen, der Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien und der Entwicklung von Projekten für grünen Wasserstoff, grünes Methanol, grünes Ammoniak und nachhaltigen Flugzeugtreibstoff beteiligt. Unter der Führung von Vineet Mittal hat sich der Konzern zu einem bedeutenden globalen Energieunternehmen entwickelt. Avaada Energy, der Geschäftsbereich für die Erzeugung erneuerbarer Energie, will bis 2026 eine beachtliche installierte Kapazität von 11 GW erreichen. Mit seinen robusten Umsetzungsfähigkeiten und einer nachweislichen Erfolgsbilanz hat Avaada erhebliche internationale Investitionen angezogen, etwa im Zuge der jüngsten Kapitalerhöhung von 1,3 Mrd. US-Dollar Anfang 2023, die sich aus einer Investitionszusage in Höhe von 1 Mrd. US-Dollar von Brookfields Energy Transition Fund und 300 Mio. US-Dollar von GPSC, PTT Group of Thailand, zusammensetzt.Kontakt zur Avaada Group: \u25cf Website: https://avaada.com/ \u25cf Twitter: @avaadagroup (https://twitter.com/avaadagroup) \u25cf Facebook: @AvaadaGroup (https://www.facebook.com/AvaadaGroup) \u25cf LinkedIn: @AvaadaGroup (https://www.linkedin.com/company/avaadagroup)View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/avaada-energy-sichert-sich-solarprojekte-mit-mehr-als-1400-mwp-in-ganz-indien-302062724.htmlPressekontakt:Storytellers 101,PR-Kontakt: Sakshi Agarwal,Mobiltelefon: +91 8587874479Original-Content von: Avaada Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169665/5714486