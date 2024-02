Hannover (www.anleihencheck.de) - An den Rentenmärkten setzte nach den Kursverlusten des Vortages eine Gegenbewegung ein, so die Analysten der Nord LB.Deutsche Bundesanleihen hätten spürbare Kursgewinne verzeichnet.Die Inflation in Großbritannien habe im Januar wie bereits im Dezember bei 4,0% verharrt. Damit sei ein befürchteter Anstieg zwar ausgeblieben, trotzdem sei ein wichtiges Detail negativ ausgefallen: Die Inflation im Servicesektor habe von 6,4% auf 6,5% angezogen. Das Stabilitätsziel der Bank of England (BoE) liege wie bei der EZB bei 2,0%. ...

