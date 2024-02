Intellishore, Teil des führenden Unternehmens für digitale Transformation Solita, expandiert in die Schweiz und hat einen Standort in Zürich eröffnet. Das Schweizer Team wird sich besonders auf die Bedürfnisse großer multinationaler und pharmazeutischer Unternehmen konzentrieren. Mikkel Møller Andersen wurde zum Geschäftsführer des Schweizer Standorts, Intellishore AG, ernannt.

Die Eröffnung des neuen Standorts in Zürich markiert die erste internationale Expansion für das dänische Beratungsunternehmen Intellishore Group A/S, das in den vergangenen 10 Jahren ein beeindruckendes Wachstum verzeichnete.

Intellishore ist Teil der Solita-Unternehmensgruppe und hat sich auf die Arbeit mit innovativen digitalen Analyselösungen für multinationale Unternehmen spezialisiert insbesondere im Bereich Life Sciences. Sowohl Intellishore als auch Solita arbeiten in multidisziplinären, agilen Teams und verfügen über ein starkes Know-how bei der Kombination von Strategie, innovativen Erkenntnissen und kulturellem Wandel bei der Anwendung neuester Technologien.

Mikkel Møller Andersen leitet den Schweizer Standort

"Die Eröffnung des Standorts in Zürich wird uns unseren Kunden in der Schweiz näherbringen und einen Ausgangspunkt für die dortige Erweiterung unserer Aktivitäten bieten. Bereits mehr als die Hälfte des Umsatzes von Intellishore stammt aus dem Ausland, und die internationale Expansion ist schon seit einiger Zeit in Vorbereitung, wobei die Schweiz für uns ein natürlicher nächster Schritt auf unserer Wachstumsreise ist", sagt Mikkel Møller Andersen, Geschäftsführer der Intellishore AG.

Bekannt für ihre lebendige, moderne und nordische Arbeitskultur, will Intellishore junge Talente einstellen, die sich darauf freuen können, an einer aufregenden Wachstumsreise teilzunehmen. Zusätzlich sind erfahrene Fachkräfte aus dem Pharma-Bereich gesucht, die innovative Lösungen schaffen und Teil einer dynamischen Gemeinschaft von Spezialisten werden möchten.

Eine dänische Beratung mit internationaler Ausrichtung

"Bei Intellishore haben wir eine enge Verbindung zum Pharmasektor, und wir sind ungemein stolz auf die innovativen digitalen Lösungen, die wir führenden Unternehmen im Bereich Daten und Analysen bereitgestellt haben. Intellishore hat tiefe Wurzeln in Dänemark, aber arbeiten seit unserer Gründung mit internationalen Kunden.

Mit der Expansion in die Schweiz haben unsere Mitarbeiter die aufregende Möglichkeit, mit einigen der faszinierendsten und innovativsten Unternehmen der Welt zusammenzuarbeiten. Wir sind ungemein aufgeregt über diesen nächsten Schritt auf unserer Reise, und wir haben bereits großes Interesse von Unternehmen in Zürich erhalten", sagt Amit Luthra, Gründungspartner von Intellishore.

Mit der Expansion in die Schweiz beschäftigt die Solita-Unternehmensgruppe nun über 2.000 Experten in neun verschiedenen Ländern in Europa.

Über Intellishore

