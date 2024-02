Live-Blick Deutsches Börsenradio: https://open.spotify.com/episode/1KX8S0vTOSlaRWv0k9CptH Die aktuell längste Serie: Samsung Electronics mit 4 Tagen Plus in Folge (Performance: 4.35%) - die längste Serie dieses Jahr: DWS Group 9 Tage (Performance: 5.35%). Tagesgewinner war am Mittwoch Delivery Hero mit 19,64% auf 22,30 (278% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 23,89% - es war der 1. Tagessieg 2024, Rang 12 im BSN Watchlist) vor Callaway Golf mit 11,60% auf 15,10 (371% Vol.; 1W 16,06%) und 3D Systems mit 9,68% auf 5,44 (127% Vol.; 1W 14,29%). Die Tagesverlierer: GVC Holdings mit -4,57% auf 11,06 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -2,56%), Stratasys mit -4,46% auf 11,56 (0% Vol.; 1W -5,40%), Sportradar Group mit -2,86% auf ...

