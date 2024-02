Northbrook, Illinois (ots/PRNewswire) -Das neue Technical Evaluation Developer Program von UL Solutions soll die Ausbildung und die Qualität der technischen Empfehlungsprozesse verbessern, die als Entscheidungsgrundlage für die Installation von Brandschutzprodukten und -systemen dienen.UL Solutions, ein Weltmarktführer im Bereich der angewandten Sicherheitswissenschaft, hat das neue UL Solutions Technical Evaluation Developer Program angekündigt. Dieses Programm soll Herstellern von Brandschutzprodukten dabei helfen, ihre Ausrüstungs- und Systemempfehlungen für Kunden zu verbessern und so das Vertrauen in ihre Dienstleistungen zu stärken.Hersteller von Brandschutzprodukten und -systemen stellen technische Bewertungen zur Verfügung, auch bekannt als "Engineering Judgments", um Fachleuten aus dem Baugewerbe und Bauordnungsbehörden bei der standortspezifischen Planung und Auswahl von Brandschutzprodukten und -systemen zu helfen. Das neue Programm von UL Solutions unterstützt Hersteller mit professionellen Schulungen für die Durchführung dieser Bewertungen sowie mit Mitarbeiterprüfungen, Audits des Qualitätsmanagementsystems und regelmäßigen Labortests der schriftlichen Bewertungskonzepte, um ihre Kompetenz bei der Erstellung effektiver technischer Bewertungen nachzuweisen."Bauordnungsbehörden und Qualitätsbeauftragte verlassen sich auf die Empfehlungen von Brandschutzherstellern und -ingenieuren, um auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnittene, sicherheitskritische Entscheidungen zu treffen", so Karine Johnfroe, Vizepräsidentin und Geschäftsführerin der Gruppe Built Environment bei UL Solutions. "Unser Technical Evaluation Developer Program soll den Anforderungen der Hersteller von Brandschutzprodukten und ihrer Mitarbeiter in Bezug auf Ausbildung und Qualität gerecht werden und zugleich Innovationen bei der Entwicklung von Brandschutzprodukten und -systemen ermöglichen."In der Brandschutzbranche ist ein technisches Gutachten ein Dokument, in dem eine professionelle Einschätzung darüber abgegeben wird, wie Brandschutzprodukte und -systeme für eine standortspezifische Anwendung effektiv eingesetzt werden sollten. Ein technisches Gutachten wird in der Regel dann in Auftrag gegeben, wenn eine Anlage von einem geprüften und zertifizierten Brandschutzkonzept oder -system abweicht."Effektive Qualitätsmanagementsysteme und kompetente und erfahrene Brandschutztechniker sind für die Qualität der technischen Gutachten von entscheidender Bedeutung. Das Technical Evaluation Developer Program von UL Solutions hilft Herstellern und ihren Ingenieuren, ihr Fachwissen unter Beweis zu stellen, um das Vertrauen in diese Empfehlungen bei Behörden und Qualitätsbeauftragten zu stärken", so Johnfroe.UL SolutionsUL Solutions ist ein weltweit führendes Unternehmen in den angewandten Sicherheitswissenschaften und verwandelt Herausforderungen in den Bereichen Sicherheit und Nachhaltigkeit in Chancen für unsere Kunden aus über 100 Ländern. UL Solutions bietet Test-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen sowie Softwareprodukte und Beratungsangebote an, die die Produktinnovation und das Geschäftswachstum unserer Kunden unterstützen. Die UL Zertifizierungszeichen sind anerkannte Symbole des Vertrauens in die Produkte unserer Kunden und spiegeln unser unermüdliches Engagement für ein Weiterkommen bei unserer Mission für eine sichere Welt wider. Wir helfen unseren Kunden, innovativ zu sein, neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen, sich auf globalen Märkten und in komplexen Lieferketten zurechtzufinden und auch in Zukunft nachhaltig und verantwortungsvoll zu wachsen. Unsere Wissenschaft ist Ihr Vorteil.ULNews@UL.comULNews@UL.comPressekontakte:Tyler KhanUL SolutionsULNews@UL.comT: +1 (847) 664.2139Steven BrewsterUL SolutionsULNews@UL.comT: +1 (847) 664.8425Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2326107/CNC_machine_operator_and_industrial_engineer_typing_on_computer.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1849892/UL_Solutions_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ul-solutions-startet-ein-programm-das-die-brandschutzbranche-bei-der-verbesserung-von-systemempfehlungen-unterstutzt-und-das-vertrauen-in-ihre-bewertungen-starkt-302062336.htmlOriginal-Content von: UL Solutions, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164269/5714563