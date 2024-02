GIGABYTE Technology, ein IT-Pionierunternehmen, das sich darauf konzentriert, Branchen in aller Welt durch Cloud- und KI-Computing-Systeme voranzubringen, stellt auf dem MWC 2024 seine Server der nächsten Generation vor, mit denen Telekommunikationsunternehmen, Cloud-Service-Anbieter, größere Unternehmen und KMUs mit 5G und KI schnell Wertschöpfung erzielen können. Vorgestellt werden ein topmoderner KI-Server mit AMD Instinct MI300X 8-GPU und eine umfangreiche Reihe von KI-/HPC-Servern, die die neuesten Chiptechnologien von AMD, Intel und NVIDIA unterstützen. Darüber hinaus werden integrierte Green-Computing-Lösungen vorgestellt, die sich durch eine hervorragende Wärmeableitung und erhebliches Energieeinsparpotenzial auszeichnen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240215043291/de/

Inviting the AI-powered 5G Era, GIGABYTE will Present Next-Gen Servers for AI HPC, Telecom, and Green Computing Solutions at MWC 2024 (Photo: Business Wire)

Unter dem Motto "Future of COMPUTING" präsentiert GIGABYTE an seinem Stand Server für KI/HPC, für RAN- und Core-Netzwerke, modulare Edge-Plattformen, All-in-One-Lösungen für Green Computing und KI-basierte Technologien für autonomes Fahren. Die vorgestellten Lösungen verdeutlichen, wie Branchen KI-Anwendungen von der Cloud bis hin zu Edge- und Endgeräten mithilfe von 5G-Konnektivität erweitern. Dies ermöglicht schnellere Markteinführungen und nachhaltige Betriebsabläufe. Die Messe findet vom 26. bis 29. Februar auf dem Messegelände Fira Gran Via in Barcelona statt. Das Unternehmen ist am Stand 5F60 in Halle 5 präsent.

Die KI-Supercomputer von morgen

Aufgrund des exponentiellen Wachstums des Datenvolumens und der Komplexität der KI-Modelle steigt der Bedarf an KI-fähiger Infrastruktur und KI-fähigem Hochgeschwindigkeitsspeicher im 5G-Bereich, im Geschäftsbetrieb der Unternehmen und in der wissenschaftlichen Forschung. GIGABYTE wird seine neueste Serie von KI-/HPC-Servern und einen All-Flash-Array (AFA) Storage-Server vorstellen. Diese Server unterstützen AMD Instinct MI300X OAM GPU-Module, MI300A APUs, skalierbare Intel Xeon Prozessoren der 5. Generation, die NVIDIA HGX H100 8-GPU sowie den NVIDIA Grace Hopper Superchip. Sie nutzen auch HBM3 der nächsten Generation, was eine extrem schnelle Datenübertragung gewährleistet. Dieser Technologiesprung wird Exascale-KI-Workloads und Big-Data-Analysen in Echtzeit voranbringen.

Flexible Serverarchitekturen für KI-fähige 5G-Netze

Der massive Einsatz von 5G-Anwendungen erfordert eine flexibel konfigurierte digitale Infrastruktur, die in der Lage ist, verschiedene IT-Ökosysteme zu unterstützen. GIGABYTE wird eine seiner modularen Edge-Plattformen vorstellen, die für die Koordination ganz unterschiedlicher Workloads entwickelt wurde, darunter Netzwerke, KI-Inferencing und Cloud Computing. Diese Plattform ermöglicht nahtlose Upgrades zur Integration von Chiptechnologien und Komponenten mehrerer Generationen und gewährleistet eine flexible Anpassung an schnelle Marktveränderungen bei minimalen Wartungskosten.

Angesichts der wachsenden Nachfrage nach 5G- und KI-Anwendungen in Unternehmen jeder Größenordnung stellt GIGABYTE seine neuesten, auf RAN- und Core-Netzwerke zugeschnittenen Server vor. Diese leistungsstarken Server erfüllen eine Vielzahl von Computing-Anforderungen, von umfangreichen Cloud-nativen Workloads und Telekommunikationsdiensten bis hin zum IT-Betrieb von KMUs. Sie überzeugen durch Energieeffizienz und bieten Erweiterungsmöglichkeiten für KI-beschleunigtes Computing.

Nachhaltigkeit bei KI- und Cloud-Computing sorgt für optimierte Gesamtkosten

Auf dem MWC stellt GIGABYTE seine umfassende All-in-One-Lösung für Green Computing vor, die aus einem großen Immersionskühlbehälter und zwei für die Immersionskühlung geeigneten Servern für KI- und Cloud-Computing besteht. Die vorgestellte Lösung überzeugt durch ihre bemerkenswerte Wärmeableitungsfähigkeit und den deutlich geringeren Stromverbrauch. Diese Merkmale führen zu geringen Gesamtbetriebskosten (TCO), was das Engagement von GIGABYTE für nachhaltige, effiziente Computing-Lösungen unterstreicht.

Zukunftssichere E-Mobilität durch Edge-KI

Durch die Nutzung des 5G-Netzes und modernster KI-Algorithmen bietet die auf Edge-KI basierende Technologie von GIGABYTE für autonomes Fahren ein außergewöhnlich intelligentes Fahrerlebnis. Die Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung stellt sicher, dass die modernen Fahrerassistenzsysteme (FAS) und Telematiksysteme von GIGABYTE die von Kameras, Radar- und Ultraschallsensoren erfassten, riesigen Datenmengen auf effiziente Weise verarbeiten können. Dadurch ist das System in der Lage, in Echtzeit auch bei komplexen Straßenverhältnissen präzise Fahrentscheidungen zu treffen.

Am Stand von GIGABYTE kann sich das Fachpublikum über innovative, flexible Computing-Lösungen informieren, die auf dessen Strategien abgestimmt sind und die es gestatten, sich in der KI-beschleunigten, auf 5G basierenden Zukunft Wettbewerbsvorteile zu verschaffen.

Besuchen Sie die MWC-Messeseite von GIGABYTE.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240215043291/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medienvertreter: Michael Pao, brand@GIGABYTE.com