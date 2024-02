Up Reply, die Agentur für die Optimierung der Customer Experience innerhalb der Reply Gruppe, unterstützt das internationale Modeunternehmen C&A und bei der Umsetzung einer gezielten Onsite-Personalisierungmit prognostizierter Umsatzsteigerung von 2,5 Prozent. Diese positive Entwicklung ist das Ergebnis einer innovativen Strategie mit Fokus auf kundenzentriertes Online-Shopping, um das Einkaufserlebnis zu verbessern, die Kauffrequenz zu erhöhen und die Kundenbindung nachhaltig zu stärken.

Grundlage für den Erfolg ist eine von Up Reply konzipierte personalisierte Customer Journey, die den Kunden auf der Website ein maßgeschneidertes, nahtloses Einkaufserlebnis bietet. Durch zugeschnittene Inhalte und Angebote werden Nutzer auch ohne konkrete Kaufabsicht zum Besuch der Website inspiriert und optimal bei der Produktrecherche und -auswahl unterstützt.

Für personalisierte Shoppingerlebnisse im C&A-Webshop, setzt Up Reply auf die Implementierung der Plattform Dynamic Yield, den Aufbau eines "Center of Excellence" und A/B-Tests: Mit Dynamic Yield wurden Kampagnentemplates erstellt, um die Inhalte entlang der Customer Journey zu vereinheitlichen. Das "Center of Excellence" sorgt für die Verteilung von Verantwortlichkeiten und stellt sicher, dass die Personalisierungsstrategie reibungslos umgesetzt werden kann. Kontinuierliche A/B-Tests helfen dabei, die Relevanz von Produkten oder Empfehlungen zu evaluieren.

Dr. Corinna Ogonowski, Lead User Research Experimentation bei C&A, fasst zusammen: "Die Agentur Up Reply ist eine gute Partnerin zur Skalierung von Personalisierungs- und A/B Test-Programmen. Mit Hilfe ihrer strategischen und operativen Unterstützung waren wir in der Lage, unser Programm in kurzer Zeit auf ein neues Level zu heben. Wir haben sehr gute Ergebnisse bei der Optimierung der User Experience und weiteres Wachstum erzielt. Besonders hervorheben möchte ich ihre technische Kompetenz bei Dynamic Yield und anderen Plattformen."

Darüber hinaus legt Up Reply besonderen Wert auf den Einsatz von Automatisierungslösungen. Ziel dieser Maßnahmen ist es, den durchschnittlichen Bestellwert zu erhöhen und die Retourenquote zu senken. Um neue Wachstumspotenziale zu erschließen, wurden Marketingkampagnen automatisiert und die Internationalisierung der Personalisierungsstrategie vorangetrieben.

Die Vorteile von personalisiertem Content gehen über ein verbessertes Kundenerlebnis hinaus und bieten Händlern klare Vorteile. Dazu gehören eine höheres Kundenengagement, eine höhere Kauffrequenz, geringere Retourenquoten, vermehrte Weiterempfehlungen, die zu dauerhaften Kundenbeziehungen und letztlich höheren Umsätzen führen.

Roman Goedeke, Executive Partner von Reply, kommentiert: "Mit unserem Maßnahmenkatalog, der den Nutzer ins Zentrum stellt, konnten wir dazu beitragen, die prognostizierte Umsatzsteigerung für C&A zu realisieren. Dieses Projekt unterstreicht die Bedeutung einer gezielten Onsite-Personalisierung mit einer kohärenten Strategie für nachhaltige Geschäftseffekte und zeigt, wie Up Reply durch innovative Strategien und Technologien das Customer Engagement und die Kundenloyalität stärkt, Akquisitionskosten senkt und den Marketing-ROI erhöht."

