München (ots) -Aufgrund aktueller wirtschaftlicher und politischer Entwicklungen wird das Steuerparadies Dubai immer interessanter für deutsche Leistungsträger. Insbesondere der Einstieg in den Immobilienmarkt des Emirats kann ein lukratives Geschäft bedeuten. Daher hat sich Eugen Zimbelmann von Dubai Finanz auf die Immobilienfinanzierung für deutschsprachige Anleger spezialisiert. Doch was gilt es vor einer Auswanderung nach Dubai zu wissen?Die Metropole Dubai genießt nicht nur den Ruf einer florierenden Volkswirtschaft, sondern übt aufgrund ihres orientalischen Charmes eine enorme Anziehungskraft auf ausländische Investoren aus. Inzwischen haben auch viele Deutsche die Weltstadt am Persischen Golf als Urlaubsziel für sich entdeckt, reagieren jedoch eher zurückhaltend, wenn es darum geht, sich dauerhaft in der Region niederzulassen. Um die Durchführbarkeit von Immobilienkäufen ranken sich noch immer etliche Mythen, die deutsche Leistungsträger daran hindern, ihren Traum von wirtschaftlicher Freiheit und einer hohen Lebensqualität in die Tat umzusetzen. "Viele Interessenten glauben irrtümlich, dass Ausländer gar keine Immobilien in Dubai erwerben dürften und verpassen deshalb einzigartige Gelegenheiten, sich geschäftlich wie privat in Dubai zu etablieren", erklärt Eugen Zimbelmann von Dubai Finanz."Doch Dubai ist nicht nur steuerlich ein attraktives Pflaster für Anleger. Das Emirat garantiert höchste Standards bei Eigentumsrechten und bietet effiziente Optionen zur Immobilienfinanzierung", so der Experte weiter. Eugen Zimbelmann kann auf eine langjährige Erfahrung als Unternehmer und Immobilieninvestor in Deutschland zurückblicken, lebt mit seiner Familie mittlerweile in Dubai und begleitet seine Kunden von Dubai Finanz unabhängig und neutral und unterstützt in allen Belangen der Kaufabwicklung. Das fängt bei der richtigen Immobilienstrategie an und geht über die Auswahl der geeigneten Immobilie, der richtigen Immobilienfinanzierung, bis hin zur Vermietung oder die Übergabe der Immobilie zur Eigennutzung. Auch bei der Kontoeröffnung und bei Visa-Angelegenheiten ist das Team um Eugen Zimbelmann erster Ansprechpartner. Gemeinsam mit seinem Team berät der Immobilienexperte deutschsprachige Investoren, die mit dem Gedanken spielen, in das Emirat auszuwandern oder bereits in Dubai leben. Im Mittelpunkt der Beratung steht neben der Suche nach geeigneten Immobilien auch die Vorbereitung auf das neue Leben in einem durch den Islam geprägten Land. Die folgenden Hinweise sollten Interessierte unbedingt beachten, wenn sie über eine Auswanderung an den Persischen Golf nachdenken.1. Dubai im Überblick: Daten und Fakten zur Metropole am Persischen GolfDubai gehört zu den Vereinigten Arabischen Emiraten, einer Föderation aus sieben Emiraten auf der arabischen Halbinsel. Mit einer Einwohnerzahl von über 3,5 Millionen Menschen hat sich Dubai zwar zum Wirtschaftszentrum der VAE entwickelt, die Hauptstadt ist jedoch Abu Dhabi. Obwohl Arabisch die Amtssprache ist, kommen Ausländer mit einigen Englischkenntnissen sehr gut zurecht. Ölexporte sind für die Wirtschaft der Metropole kaum noch relevant, da lediglich fünf Prozent der Wirtschaftsleistung im Jahr 2010 auf den Export fossiler Brennstoffe zurückzuführen waren. Die VAE zählen mit einem Wachstum von 7,4 Prozent im Jahr 2022 zu den am schnellsten wachsenden Wirtschaften weltweit.2. LebenshaltungskostenDie Lebenshaltungskosten variieren gerade in Dubai je nach Lebensstil stark: Denn sowohl Wohnungen als auch Restaurants gibt es in den unterschiedlichsten Preisklassen. Gerade für Familien, die mit dem Gedanken spielen, nach Dubai auszuwandern, sind neben den Kosten für Wohnen und Lebensmittel auch die Schulkosten von besonderer Relevanz - diese belaufen sich pro Monat und Kind auf über 1.500 Euro. So ist Dubai im Vergleich zu Deutschland besonders für Familien mit deutlich höheren Gesamtkosten verbunden.Die Einkommen und die Lebensqualität sind jedoch ungleich höher - kein Wunder also, dass es immer mehr Menschen nach Dubai zieht. Außerdem ergibt sich auch in Dubai die Möglichkeit, an den Lebenshaltungskosten zu sparen. Denn wer beispielsweise in den zahlreichen Discountern oder auf dem Großmarkt einkauft, muss sich keinesfalls in Unkosten stürzen - und das ohne Abstriche in Sachen Qualität oder Frische zu machen. Der Glaube, in Dubai zu leben, sei nur für sehr vermögende Menschen möglich, ist damit grundlegend falsch.3. Steuerliche VorteileDubai ist außerdem als echtes Steuerparadies bekannt, denn hier wird Leistung noch belohnt. Das zeigt sich vor allem daran, dass keine Einkommensteuer erhoben wird. Eine entsprechende Erklärung ist damit nicht nötig. Gleiches gilt für Aktiengewinne und Immobilienverkäufe. Durch die Steuerfreiheit profitiert man außerdem maximal vom Zinseszins-Effekt - der Staat ermöglicht den Menschen damit den Aufbau eigenen Wohlstands. Transferleistungen wie Bürgergeld, Wohngeld und Co. sind hier also nicht nötig. Generell geht es in Dubai also vor allem um Selbstverantwortung: Jeder sorgt für sich selbst.4. Klimatische Aspekte und kulturelle GepflogenheitenDubai gilt als eine der beliebtesten Urlaubsdestinationen und beherbergt jährlich mehr als 14 Millionen Touristen. Vor allem die angenehmen Temperaturen zwischen September und Mai und das Angebot weitläufiger Strände garantieren nicht nur ein perfektes Ferienambiente, sondern ermöglichen auch den Einwohnern der Stadt eine Vielzahl an Freizeitaktivitäten. Die bis zu 45 Grad heißen Sommermonate lassen sich mithilfe leistungsstarker Klimaanlagen überbrücken - günstige Strompreise machen es möglich! Oft verreisen in Dubai lebende Menschen zu dieser Zeit auch in ihre Heimatländer oder andere Urlaubsdestinationen.Kulturell prägt der Islam das Stadtbild mit einer Vielzahl an Moscheen. Ein Beispiel für die Modernität Dubais ist die "Silent Mosque" auf Bluewaters Island, die ohne den üblichen Ruf des Muezzins auskommt. Generell ist Dubai jedoch als moderne Weltmetropole bekannt, die längst nicht so konservativ ist, wie viele vermuten. So sind sowohl knappe Outfits als auch das öffentliche Händchenhalten und Co. entgegen weitläufiger Meinungen kein Problem. Der Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit, gleichgeschlechtliche Ehen und Glücksspiel sind hingegen immer noch verboten.5. Dubai gilt als aussichtsreicher ImmobilienmarktHinsichtlich des Erwerbs von Immobilien ist Dubai ein attraktiver Markt für deutsche Investoren: Hohe Mietrenditen und Wachstumsmöglichkeiten laden zu Investitionen ein. Viele Auswanderer bevorzugen oft den Kauf eines Eigenheims gegenüber der Anmietung von Wohnungen. Dabei bietet Dubai vielversprechende Optionen der Immobilienfinanzierung. Insgesamt stellt sich die Entwicklung des Immobilienmarkts in Dubai deutlich positiver dar, als dies in Europa und den USA der Fall ist.6. Familienparadies DubaiBesonders für Familien bieten sich attraktive Vorteile: So ist die Schulbildung zwar mit hohen Kosten verbunden, ist dafür allerdings erstklassig. Hier werden die Schülerinnen und Schüler optimal auf das spätere Leben vorbereitet. Denn die Schulen setzen nicht nur lehrplanmäßig Maßstäbe, sondern helfen den Kindern auch dabei, eigenständig und verantwortungsbewusst, aber auch kritisch über die Welt zu denken, den Status quo zu hinterfragen und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Auch unternehmerisches Denken wird schon früh gefördert: Dabei lernen sie früh die wirtschaftlichen Zusammenhänge und andere relevante Bereiche für ein erfolgreiches Leben kennen - was auch immer das für den einzelnen bedeuten mag.Und auch abseits der Schule überzeugt Dubai mit einem beeindruckenden Freizeitangebot: Egal, ob Fußballtraining, Wassersport wie Surfen, Tauchen oder Schwimmen, oder spontane Wochenendausflüge an den Strand - die Vielfalt ist nicht nur unglaublich, sondern geht auch weit über Freizeitparks, Spielplätze und Co. hinaus.FazitInsgesamt überzeugt Dubai mit einer unglaublichen Dynamik und Faszination, die immer mehr Menschen in ihren Bann zieht. Was Interessenten jedoch stets berücksichtigen sollten: Die Entfernung zu Freunden und Familie ist groß und kann sich auf Dauer als ein entscheidender Nachteil herausstellen. Die Entscheidung für eine Auswanderung sollte daher nicht vorschnell getroffen werden, sondern gut durchdacht sein. 