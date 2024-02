Uster - Die Zahl der Firmenpleiten in der Schweiz ist zum Jahresbeginn erneut gestiegen. Im Vergleich zur Konkursrate im Gesamtjahr 2023 verlangsamte sich das Tempo der Zunahme aber leicht. Insgesamt kam es in der Schweiz im Januar zu 497 Konkursen von Unternehmen, wie der Wirtschaftsinformationsdienst Dun & Bradstreet am Donnerstag mitteilte. Das entspricht gegenüber dem Vorjahresmonat einer Zunahme um 4 Prozent, was wiederum 1 Prozentpunkt tiefer ...

