Die Aktie von Rheinmetall hat sich in den vergangenen Monaten extrem stark entwickelt. Im 1-Jahresvergleich ist Rheinmetall mit einem Plus von 54 Prozent der beste Wert im DAX vor SAP. In den vergangenen Tagen hat sich die Aufwärtsdynamik sogar noch erhöht. Im Wochenvergleich rangiert die Aktie ebenfalls mit einem Plus von gut neun Prozent auf Platz 1 der DAX-Top-Performer.Die Aussicht auf höhere Rüstungsausgaben haben die Aktie zuletzt deutlich beflügeln können. Auch die Analysten bleiben zuversichtlich. ...

