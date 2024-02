© Foto: Guillaume Horcajuelo/EPA/dpa



Der europäische Flugzeugbauer Airbus profitiert von den anhaltenden Problemen des Konkurrenten Boeing. Nun ist eine Sonderdividende für Aktionäre geplant!Der Flugzeughersteller Airbus kündigte am Donnerstag eine Sonderdividende an, nachdem er dank Rekordaufträgen und höheren Auslieferungen einen Gewinnanstieg für 2023 bekannt gegeben hat. Der Erfolg wurde allerdings etwas durch eine weitere Belastung von 200 Millionen Euro in seiner angeschlagenen Raumfahrtsparte gedämpft. Der weltgrößte Hersteller von Verkehrsflugzeugen teilte mit, dass der bereinigte operative Kerngewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr um vier Prozent auf 5,8 Milliarden Euro gestiegen sei, bei einem Umsatzanstieg von elf …