Wien (ots) -Unternehmer, Coaches und Berater stehen heute vor der Herausforderung, in einem wachsenden Markt präsent zu sein und potenzielle Kunden von ihren Angeboten zu überzeugen. Social Media spielt dabei eine entscheidende Rolle, doch auch hier nimmt der Wettbewerb stetig zu. Tom Zovko, Geschäftsführer der ZOVKO Consulting GmbH, die sich auf die Vermarktung von Experten über YouTube spezialisiert hat, betont die Bedeutung eines überzeugenden Auftritts von Anfang an. In diesem Artikel erklärt er, wie aufwändig der Aufbau eines YouTube-Kanals ist, der einen echten Mehrwert schafft, potenzielle Kunden anlockt und letztendlich auch überzeugt.Als Experte wahrgenommen zu werden und eine Reichweite im Markt zu gewinnen, ist unabdingbar. Denn: Kaum ein Kunde befasst sich schon bei der ersten Recherche direkt mit den Feinheiten und Unterschieden der einzelnen Leistungen von Anbietern. Die Entscheidung fällt somit nicht selten aus dem Bauch heraus. Wer also nicht von der ersten Sekunde an überzeugt, hat schon fast verloren. "Das Einzige, was niemand kopieren kann, ist Persönlichkeit. Wir befinden uns mitten in einem großen Wettrüsten. Und der Bedarf nach Differenzierung war nie größer. Ein Video spiegelt die eigene Persönlichkeit perfekt wider und zeigt, was einen Experten unverwechselbar macht. Denn Menschen kaufen Persönlichkeit", erklärt Tom Zovko, Geschäftsführer der ZOVKO Consulting GmbH.Für Coaches, Berater und andere Experten, die sich darauf konzentrieren möchten, ihre Reichweite auf einer einzelnen Plattform zu maximieren, bietet YouTube im Allgemeinen die beste Wahl. "Das Format und die Ausrichtung der Plattform eignen sich hervorragend, um informativen Content zu verbreiten", so Tom Zovko. Dank der ausgeklügelten Algorithmen erreicht der Content auf YouTube eine große Anzahl von Menschen, die sich für die behandelten Themen interessieren. Darüber hinaus hat sich YouTube in Bezug auf seine Langlebigkeit bewährt wie keine andere Plattform zuvor. Selbst Videos, die vor mehr als einem Jahrzehnt veröffentlicht wurden, tauchen heute noch immer in den Empfehlungen potenziell interessierter Nutzer auf.Die Herausforderungen des Video-Marketings in EigenregieDie Herausforderungen im Video-Marketing auf YouTube in Eigenregie sind vielschichtig und können insbesondere für Unternehmer, die sich erstmalig mit diesem Medium auseinandersetzen, überwältigend wirken. Neben der Notwendigkeit, technisches Know-how zu erlangen - von der Videoaufnahme bis hin zur Bearbeitung - müssen die Inhalte strategisch geplant und auf die Zielgruppe abgestimmt werden. Es reicht nicht aus, lediglich Inhalte zu produzieren; diese müssen auch so optimiert werden, dass sie von den Algorithmen der Plattform bevorzugt und somit einer breiteren Öffentlichkeit präsentiert werden.Hinzu kommt die Herausforderung, sich kontinuierlich von anderen Kanälen abzuheben und die eigene Marke in einem Meer von Informationen sichtbar zu machen. Diese Aspekte erfordern nicht nur einen erheblichen Zeitaufwand, sondern auch ein tiefgehendes Verständnis der Mechanismen hinter YouTube, was für viele eine hohe Einstiegsbarriere darstellen kann. "Vom Finden des richtigen Themas über die Produktion bis hin zur Veröffentlichung eines Videos erfordert jeder Schritt Zeit, Geld und Ressourcen. Insbesondere das Fehlen von Fachwissen und Erfahrung kann dazu führen, dass die Ergebnisse hinter den Erwartungen zurückbleiben", erklärt Tom Zovko.Die Vorteile der Zusammenarbeit mit einer AgenturIm Vergleich dazu nimmt eine Agentur wie die ZOVKO Consulting GmbH Unternehmern einen Großteil der Arbeit ab. Während sich die Unternehmen lediglich um die Aufnahme kümmern müssen, übernimmt die Agentur den Rest, einschließlich des Aufbaus des YouTube-Kanals und der kontinuierlichen Betreuung. "Für Agenturen, Berater und Coaches ist der Expertenstatus wichtiger denn je, um ihre Leistungen zu verkaufen", betont Zovko. Ein beeindruckendes Beispiel für den Erfolg durch die Zusammenarbeit mit Zovko Consulting ist Erna Hüls. Erna betrieb seit 2012 einen YouTube-Kanal, der trotz hochwertiger Videos nur mäßig wuchs. Mit nur 16.000 Abonnenten bis zum Jahr 2020 wusste Erna, dass sie eine neue Richtung einschlagen musste."Nach nur 5 Wochen mit ZOVKO Consulting konnte Erna ihre Abonnentenzahlen verdoppeln und ihre Reichweite stark ausbauen. Heute zählt sie stolze 70.000 Abonnenten und über 8 Millionen Videoaufrufe. Sie hat nicht nur gelernt, wie man effizienter Videos produziert, sondern auch, wie man durch sie konkrete Angebote platziert", berichtet Tom Zovko. "Trotz nur einem neuen Video pro Monat ist ihr Posteingang voller qualifizierter Anfragen. Der YouTube-Kanal macht für sie nun die gesamte Vorarbeit, sodass sie mühelos fünfstellige Deals abschließt."Insgesamt zeigt sich, dass Video-Marketing zwar in Eigenregie möglich ist, jedoch mit erheblichem Aufwand und Unsicherheit verbunden ist. Die Zusammenarbeit mit einer erfahrenen Agentur bietet hingegen die Gewissheit, dass die eigenen Marketingbemühungen effektiv und zielgerichtet sind.Bereit, Ihren Expertenstatus auf YouTube zu stärken? 