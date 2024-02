Bonn (ots) -Am 24. Februar jährt sich die Eskalation des Ukraine-Konflikts zum zweiten Mal. Der anhaltende Krieg setzt Millionen Menschen in den stark umkämpften Gebieten Angst, Trauma, katastrophalen Lebensbedingungen und noch nie dagewesenen Herausforderungen aus. Die Folgen sind besonders für Frauen und Mädchen verheerend, da Familien auseinandergerissen wurden, Kinderbetreuungseinrichtungen kaum vorhanden und Schulen geschlossen sind.Wie ist die aktuelle Situation in der Ukraine zwei Jahre nach der Eskalation des Krieges? Welche humanitäre Unterstützung leistet CARE? Mit welchen Herausforderungen sind insbesondere Frauen und Mädchen in der Ukraine konfrontiert? Darüber informieren wir im Online-Mediengespräch mit:- Fabrice Martin, CARE-Länderdirektor in der Ukraine- Yuliya Sporysh, Frauenrechtsaktivistin und Direktorin der CARE-Partnerorganisation Girls sowie Preisträgerin des Anne Klein Women's Award 2024Online-Mediengespräch "Zwei Jahre nach Eskalation des Ukraine-Konflikts "Dienstag, 20. Februar 2024, um 10 UhrZoom-Link: https://careinternational.zoom.us/j/4510316388?omn=96536283295Meeting-ID: 451 031 6388Das Gespräch findet auf Englisch statt. Bei Interesse bitten wir um eine Anmeldung an brand@care.de.Mit freundlichen GrüßenPressekontakt:Rückfragen bitte an:CARE Deutschland e.V.Stefan BrandTelefon: +49 (0) 228 975 63 -42Mobil: +49 (0) 170 74 48 600E-Mail: brand@care.deOriginal-Content von: CARE Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6745/5714595