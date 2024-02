DJ Rheinmetall-Joint-Venture erhält Auftrag aus Gesundheitsbranche

FRANFURT (Dow Jones)--Rheinmetall hat nach eigenen Angaben für sein Gemeinschaftsunternehmen mit Dermalog einen Erstauftrag von einem weltweit führenden Industrieunternehmen aus der Gesundheitsbranche erhalten. Beauftragt wurde ein System zur Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung in der Endkontrolle einer Produktionslinie, wie der DAX-Konzern mitteilte. Der Auftrag für das Joint Venture Rheinmetall Dermalog Sensortec GmbH für ein erstes Testsystem biete Potenzial für ein Gesamtauftragsvolumen in Höhe eines niedrigen einstelligen Millionen-Euro-Betrags. Zudem eröffne er den Markteintritt in den Industriebereich, so Rheinmetall.

