Neben BlackRock hat auch der KI-Highflyer Nvidia am Dienstag in einem 13F-Formular an die SEC diverse Unternehmensbeteiligungen veröffentlicht. Eine davon ist das 2014 gegründete Unternehmen SoundHound AI, dessen Aktie nachbörslich durch die Decke schoss. Knapp 100 Prozent konnte die Aktie dank des Einstiegs der Schwergewichte vor US-Börsenstart zulegen.BlackRock soll demnach einen passiven Anteil von 5,6 Prozent an SoundHound AI halten. Nvidia GPU Ventures investierte bereits 2017 75 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...