Angesichts der bevorstehenden INB-8-Verhandlungen fordert das AHF Global Public Health Institute in Zusammenarbeit mit dem Public Health Policy Lab der University of Miami sofortige Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die WHO-Pandemiekonvention bzw. das Pandemieabkommen die Sicherheit der globalen Gesundheit tatsächlich stärkt. Unser Positionspapier unterstreicht die Notwendigkeit eines gerechten Zugangs zu Gesundheitstechnologien, der Verantwortlichkeit bei der Pandemievorsorge und der Einbeziehung der Zivilgesellschaft in die Entscheidungsprozesse. Wenn wir diese kritischen Fragen angehen, können wir den Weg für eine widerstandsfähigere globale Gesundheitsinfrastruktur ebnen. [ERFAHREN SIE MEHR: https://ahfinstitute.org/wp-content/uploads/2024/02/INB-8-AHF-Institute-Key-Points-Feb-2024.pdf]

