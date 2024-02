Luxemburg/Hamburg (ots) -Die Energy Drink Marke 28 BLACK und Basketball Superstar Dennis Schröder bringen diesen April eine Dennis Schröder Edition Dose auf den Markt, die die einzigartige Energie, den Geschmack und die Leidenschaft des aktuellen Weltmeisters vereint. Nachdem Dennis Schröder das deutsche Team zum WM-Titel führte, zeigt er nun mit der Kombination 'Ananas-Kokos' weltmeisterlichen Geschmack.So wie der Titel ganz Deutschland bewegt hat, wird die fruchtige Edition Basketball-Fans und Energy Drink-Liebhaber mit Blick auf den Sommer und alle sonnigen Momente begeistern. 28 BLACK, die Marke für gute Geschmäcker und Geschmackskombinationen, punktet im Zusammenspiel mit Dennis Schröder mit der Kombination 'Ananas-Kokos'.Die Dennis Schröder Edition Dose setzt die Nummer 17 des deutschen Teams im hochwertigen schwarz-goldenen Design in Szene. Die 250 ml Dose sorgt für perfekte Aufmerksamkeit am POS und ist im 24er Tray sowie 120er- oder 240er-Display verfügbar."Es war schon immer mein Traum, eine eigene Energy Drink Edition zu haben. Mit 28 BLACK ist dies wahr geworden - mein Lieblingsgeschmack 'Ananas-Kokos' in meiner eigenen Dose - ich freue mich riesig," zeigt sich Dennis Schröder begeistert über die Zusammenarbeit.Das deutsche Basketball-Team hat mit Dennis Schröder nach der Bronze-Medaille bei der Europameisterschaft auch bei der WM Geschichte geschrieben und sich zum ersten Mal den Titel im Endspiel gesichert. Dabei spielt Dennis Schröder als Kapitän und Point Guard im Nationalteam die führende Rolle und ist nicht nur für seine herausragenden sportlichen Leistungen bekannt, sondern auch für seine starken Nerven, hohe Treffsicherheit, Teamfähigkeit und energiegeladene Gesamtperformance.Dieser unnachahmliche Energie-Boost für seine fulminanten Erfolge im Basketball könnte nicht besser repräsentiert werden, als durch den Energy Drink 28 BLACK, für den Dennis Schröder seit Anfang 2023 Testimonial ist - eine sportliche und geschmackliche Kombination, die herausragt.Der Launch der Dose verspricht nicht nur ein aufregendes Ereignis für Energy Drink Liebhaber, sondern auch für alle Basketball- und Dennis Schröder Fans. 28 BLACK begleitet die exklusive Dennis Schröder Edition mit einer umfangreichen Marketingkampagne sowie einem deutschlandweiten Deckelcode Gewinnspiel. Die Kampagne wird über die Social Media Kanäle von Dennis Schröder und 28 BLACK sowie über Outdoormedia, Samplings, Online Werbung und Events vermarktet.Wolfgang Thiel, Verwaltungsratsmitglied der Splendid Drinks AG, zeigt sich ebenso enthusiastisch, "Wir freuen uns, gemeinsam mit Dennis Schröder eine einzigartige Dose auf den Markt zu bringen. Die Kombination aus Ananas und Kokos trifft den Geschmack vieler Konsumenten und das Design der Dose wird Energy Drink Fans ebenso wie alle Sportbegeisterten ansprechen."Über 28 BLACK28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG (www.splendid-drinks.com).28 BLACK, der Energy Drink ohne Taurin und ohne Konservierungsstoffe ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei. 28 BLACK überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch - die stylischen Dosen wurden für ihr unverwechselbares Design mit dem German Design Award in der Kategorie "Excellent Communications Design Packaging" ausgezeichnet.Weitere Informationen zu 28 BLACK gibt es unter www.28black.com (https://www.28black.com/de/) .Pressekontakt:Splendid-Drinks AG8, Am ScheerleckL-6868 Wecker (Luxembourg)Tel.: +352 / 28 26 16-0press@splendid-drinks.comVertriebskontaktCALIDRIS 28 Deutschland GmbHBoschstraße 1422761 HamburgTel.: +49 40 29 844 22-0sales@calidris28.comOriginal-Content von: 28 BLACK, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131214/5714681