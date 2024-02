München (ots) -- Industriegütermarkt stagniert 2023-2025, Profitabilität deutscher Hersteller heute -20% vs. 2016- Weiterer Profitabilitätsdruck für Industriegüterhersteller- Nachhaltige Transformationen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit erforderlichDer Druck auf deutsche Hersteller von Industriegütern wie Maschinen, Anlagen oder Komponenten wird 2024 weiter steigen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung der globalen Unternehmensberatung AlixPartners.Für den Industriegütermarkt erwarten die Experten von AlixPartners eine stagnierende Entwicklung, getrieben durch rückläufige Absätze bei gleichzeitig steigenden Preisen. Im internationalen Vergleich, insbesondere im Wettbewerb mit den USA, fallen die deutschen Hersteller weiter zurück. Die durchschnittliche Profitabilität dieser lag 2023 rund 20% unter dem Wert von 2016.Mangelnde Liquidität, steigende Kosten und fehlende Flexibilität zur Anpassung an unvorhergesehene Entwicklungen werden von Entscheidern in der Branche als größte Herausforderungen identifiziert.Patrick Widmaier, Partner & Managing Director bei AlixPartners, sagt: "Die deutsche Wirtschaft ist 2023 mit einem blauen Auge davongekommen - es war nicht ganz so schlimm wie anfangs befürchtet. Klar ist aber auch: Wir geben nicht mehr das Tempo vor. Die deutschen Industriegüterhersteller, nach wie vor das Herzstück der deutschen Wirtschaft, müssen jetzt an den richtigen Stellen nachschärfen, um den Anschluss nicht zu verlieren."Wesentliche Stellschrauben für Unternehmen sind beispielsweise die Durchsetzung regelmäßiger Preissteigerungen und ein striktes Energiekostenmanagement. Um globale Abhängigkeiten und Risiken besser zu steuern, sollten Unternehmen ihre Lieferketten detailliert analysieren und diversifizieren."Unternehmen müssen an die Substanz und ihr Geschäftsmodell nachhaltig transformieren, wenn sie ihre Wettbewerbsfähigkeit sichern wollen. Das kann beispielsweise die unternehmensweite Transformation des ERP-Systems sein, um Komplexität zu reduzieren und sich schneller an neue Anforderungen anzupassen", so Widmaier weiter.Über AlixPartnersExpertise, Umsetzungsstärke, Verantwortung - AlixPartners steht für messbare Ergebnisse "when it really matters". Als global agierende Unternehmensberatung helfen wir unseren Klienten dabei, schnell und entschlossen auf ihre wichtigsten Herausforderungen zu reagieren. Unsere erfahrenen BeraterInnen sind spezialisiert darauf, Unternehmenswerte zu schaffen, zu schützen und wiederherzustellen. Vom "manager magazin" und der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Management & Beratung (WGMB) wurde AlixPartners 2023 als umsetzungsstärkstes Beratungsunternehmen ausgezeichnet. Seit über 40 Jahren unterstützen rund 3.500 MitarbeiterInnen in 25 Büros weltweit die Klienten von AlixPartners.www.alixpartners.dePressekontakt:Corecoms Consultingalixpartners@corecoms.deOriginal-Content von: AlixPartners, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58857/5714686