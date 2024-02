Die Anleger am US-Aktienmarkt haben am Mittwoch ihre Verluste vom Vortag verdaut. Im späten Handel griff die Erholung. Am Dienstag hatten noch enttäuschend ausgefallene US-Inflationszahlen die Anleger zunächst auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Die freundliche Stimmung hilft aktuell auch der PayPal-Aktie.

Den vollständigen Artikel lesen ...