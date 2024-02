LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Überschuss im Außenhandel der Eurozone ist zum Jahresende gesunken. Der Handelsüberschuss als Differenz von Ex- und Importen fiel saisonbereinigt von 15,1 Milliarden Euro im November auf 13,0 Milliarden Euro im Dezember, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Die Entwicklung geht auf geringere Ausfuhren zurück, die im Monatsvergleich um 0,8 Prozent sanken. Die Importe stagnierten. Im Gesamtjahr 2023 wies die Handelsbilanz der Eurozone einen Überschuss von 65,9 Milliarden Euro auf.

2022 war dagegen ein hohes Defizit von 332,2 Milliarden Euro aufgetreten. Hintergrund der Entwicklung dürften vor allem die Energie- und Rohstoffpreise sein, die im Jahr 2022 wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine drastisch gestiegen waren, mittlerweile aber wieder gesunken sind.

Der Außenhandel in den 27 Ländern der Europäischen Union (EU) entwickelte sich sowohl im Dezember als auch im Gesamtjahr 2023 ähnlich wie in den 20 Ländern des europäischen Währungsraums./bgf/jsl/mis

Jetzt den vollständigen Artikel lesen