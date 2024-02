Uddel/Essen (ots) -Die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) hat wiederholt GOURMET Kalbfleischprodukte der VanDrie Group für ihre besondere Qualität ausgezeichnet. Dabei gab es sogar sechsmal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze. Die Skin-verpackten, portionierten SB-Produkte haben eine längere Haltbarkeit und eignen sich sehr gut für den spontanen und einfachen Verzehr. Am Point of Sale hat der Endverbraucher nun eine vielseitige, deklarierte Auswahl an zarten Kalbfleischartikeln, die er direkt an der DLG-Plakette auf der Verpackung erkennt.Die DLG prüft in umfassenden, unabhängigen und anonymisierten Tests die Qualität, Verpackung und Deklaration der eingereichten Produkte und bewertet diese in einem objektiven Gutachten. Kern dieser Tests ist die Analyse der sensorischen Qualität von Lebensmitteln hinsichtlich Farbe, Aussehen, Konsistenz, Geruch und Geschmack.Das Kalbfleisch des Weltmarktführers VanDrie Group ist besonders zart und vielseitig einsetzbar. Die GOURMET Skinverpackungen mit kleinen Packungseinheiten sind bis zu vier Wochen ab Produktion haltbar und lassen sich ohne Qualitätsverlust einfrieren und bei Bedarf wieder auftauen. Die Sous-vide-Produkte sind vorgegart und mit Soße vakuumverpackt. Für den Verzehr werden die hochwertigen Kalbfleischgerichte im Wasser langsam und bei kontrollierter Temperatur gegart. Das Fleisch wird dadurch besonders zart und die Nährstoffe bleiben erhalten.Die Range der DLG-TestsiegerDiese prämierten Produkte sind ab sofort mit der glänzenden DLG-Medaille auf der Verpackung im SB-Bereich deutscher Supermärkte erhältlich: Mit Gold ausgezeichnet die Kalbsmedaillons mit Trüffelmarinade, Ossobuco vom Kalb in Tomatensauce, GOURMET Lendensteak mit Trüffelmarinade, GOURMET Kalbsleber in Scheiben, GOURMET Kalbfleischkotelett, GOURMET-Rumpsteak; mit Silber ausgezeichnet das GOURMETKalbskotelett mit Pfeffermarinade und das GOURMET Kalbskotelett, und mit Bronze ausgezeichnet die Kalbsbäckchen in Burgundersauce. Alle Erzeugnisse sind zudem Safety Guard-zertifiziert und entsprechen somit den Vorgaben des ketteneigenen Qualitätssicherungs-Systems der VanDrie Group. Dies gewährleistet artgerechte Tierhaltung, kontrollierte Prozesse innerhalb der Produktionskette und eine lückenlose Rückverfolgbarkeit. Das schafft Vertrauen bei den Verbrauchern für die Kalbfleisch-Spezialitäten der Gruppe.Ihr Ansprechpartner in Deutschland:Redaktionsbüro Kalbfleischc/o Seidl PR & Marketing GmbHDaniela SeidlRüttenscheider Straße 14445131 EssenTelefon: +49 (0)201 8945889-0E-Mail: presse@seidl-agentur.comwww.kalbfleisch.infoHerausgeber:VanDrie GroupElspeterweg 603888 MX Uddel/Niederlandewww.vandriegroup.deOriginal-Content von: VanDrie Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161913/5714765