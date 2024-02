Hamburg (ots) -In sozialen Medien, auf der eigenen Website, bei LinkedIn und anderen Karriereseiten: Bei der Ansprache von Berufseinsteigern, Auszubildenden und Mitarbeitenden auf allen Ebenen ist der Einsatz von Videoformaten mittlerweile unabdingbar. Videoproduzent und -redakteur Thomas Wagensonner erklärt, wie Sie potenzielle Bewerber und Bewerberinnen auf Ihr Unternehmen und Ihre Stellenangebote aufmerksam machen.So gestalten Sie überzeugende und attraktive Videos für Bewerberinnen und Bewerber und stechen als Arbeitergeber hervorRecruiting-Videos stellen das eigene Unternehmen oder die Organisation als Arbeitgeber vor. Sie ergänzen die schriftliche Stellenausschreibung, präsentieren bekannte Positionen oder stellen unbekannte Berufe vor. Dabei kann das Ziel sein, konkrete Stellen zu besetzen oder das Unternehmen generell als interessanten Arbeitgeber zu präsentieren.Doch was macht ein gutes Recruiting-Video aus? Wer gehört zu meiner Zielgruppe, wo hält sie sich auf und welche Inhalte kommen für sie in Frage? Wie aufwändig muss eine Produktion sein? Und für welche Bedarfe kann ich solche Filme auch selbst mit dem eigenen Smartphone erstellen?Thomas Wagensonner gibt einen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten und stellt unterschiedliche Formate und Darstellungsformen vor. Sie erfahren, welche Strategien für die Konzeption wichtig sind und welche Elemente das Video tragen.Programm:- Einsatzbereiche von Recruiting-Videos- So nutzen Sie die Bandbreite der Möglichkeiten sinnvoll für Ihre Zwecke- Die passende Strategie für die eigenen Gegebenheiten finden- Beispiele aus unterschiedlichen Branchen und für verschiedene Unternehmensgrößen- "Make or buy": Was professionelle Produzenten leisten und wo Sie selbst mit Bordmitteln aktiv werden könnenDieses Webinar wird auf "zoom" durchgeführt.Das Webinar richtet sich nicht nur an HR-Verantwortliche, sondern auch an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus PR, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, die Inhalte für die Website oder die eigenen Social-Media-Kanäle erstellen oder die Produktion koordinieren. Hilfreich für eine gewinnbringende Teilnahme sind erste Erfahrungen mit der Produktion von Videos oder mit Filmen, die mit dem eigenen Smartphone erstellt werden.Referent Thomas Wagensonner ist Co-Geschäftsführer der Visuell Kommunizieren GbR (http://www.visuell-kommunizieren.de), einer Agentur für Schulung, Produktion und Beratung. Seit 2016 führt er Schulungen rund um die Produktion visueller Kommunikationsinhalte durch, produziert Videobeiträge und ist Redakteur der Kulturplattform museumsfernsehen.de. Davor arbeitete er mehrere Jahre bei news aktuell, zuletzt als Produktmanager Multimedia.Eckdaten für das Online-Seminar Erfolgsfaktoren für Recruiting-Videos auf Websites und in Social Media- Termin: Donnerstag, 21. März 2024, 11:00 - 12:30 Uhr- Teilnahmegebühr: 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt.- Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende- Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor Durchführung- Die Durchführung erfolgt auf zoomHier geht's zur Anmeldung (https://www.eventbrite.com/e/erfolgsfaktoren-fur-recruiting-videos-auf-websites-und-in-social-media-tickets-825204969277?aff=Presseportal).Mehr Informationen zur news aktuell Academy (https://www.newsaktuell.de/academy/)Pressekontakt:Marcus Heumann, Leiter der news aktuell Academyacademy@newsaktuell.deTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/5714823