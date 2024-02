© Foto: Christian Bale als Michael Burry in dem Film "The Big Short", Jaap Buitendijk - picture alliance / AP Photo



Michael Burry hat zuletzt massiv auf chinesische Tech-Aktien gesetzt. Burry wurde bekannt, als er 2007 das Platzen der Immobilienblase voraussagte. Jetzt scheint er deutlich bullisher zu sein. Blick in Burrys Depot.Michael Burry, Fondsmanager und Hauptfigur des Films "The Big Short", hat in den vergangenen Monaten verstärkt auf chinesische Technologiegiganten wie Alibaba und JD.com gesetzt, berichtet der US-Nachrichtensender Bloomberg. Und das, obwohl die Turbulenzen an den chinesischen Aktienmärkten zuletzt zugenommen haben. Alibaba ist nun die größte Beteiligung von Burrys Investmentfirma Scion Asset Management, nachdem sie ihren Anteil an dem E-Commerce-Giganten im Zeitraum bis zum 31. …