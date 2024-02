Leipzig (ots) -Eine aufregende Suche nach einem geheimen DDR-Schatz, die Rettung des Share Space und einige Neuzugänge sorgen für jede Menge Trubel in der 27. Staffel der Kinder- und Jugendserie "Schloss Einstein" - zu sehen ab dem 11. März 2024.Neue Sendezeit, neuer Cast, neue Rätsel: Anlässlich des 35. Jahrestages der Friedlichen Revolution widmet sich die neue Einstein-Staffel der Enteignung von Kunst und Antiquitäten in der DDR als übergreifendes Thema. Die Aufarbeitung und Rückgabe dieser "Schätze" dauert bis heute an.Premiere feiert die 27. Staffel von "Schloss Einstein" in Doppelfolgen ab 11. März immer montags um 20.10 Uhr bei KiKA. Zudem ist auf kika.de und im KiKA-Player wöchentlich eine neue Folge exklusiv online first verfügbar. In der KiKA-Quiz App kann man sich jeden Montag zur Ausstrahlung einer neuen Quiz-Challenge stellen.Hier finden Sie das Mediendossier (https://www.mdr.de/presse/mediendossier/mediendossier_schloss_einstein_staffel_siebenundzwanzig-100.html) mit weiterführenden Informationen, Bildern und Videos."Schloss Einstein" ist seit Sendestart 1998 bei KiKA zuhause. Produziert wird die Serie von der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH im Auftrag der ARD unter Federführung des Mitteldeutschen Rundfunks für und in Koproduktion mit dem Kinderkanal von ARD und ZDF. Verantwortliche Redakteurinnen beim MDR sind Anke Lindemann und Nicole Schneider.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Kathleen Ihme, Tel.: (0341) 3 00 64 42, E-Mail: presse@mdr.de, www.mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5714969