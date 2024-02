Neuester globaler Standort für die Montage, den Verkauf und den Service von Geräten

ScioTeq, ein führender Anbieter von Visualisierungs- und Computerlösungen für den Verteidigungs- und Avionikmarkt, gibt die Gründung der ScioTeq Pvt Ltd bekannt, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der ScioTeq bv in Bangalore, Indien. Damit baut ScioTeq durch die Bereitstellung von Vertrieb, Beschaffung und Serviceleistungen am Standort Bangalore seine globale Präsenz weiter aus. Durch die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern wird ScioTeq außerdem in der Lage sein, den lokalen Vertrieb und die Herstellung seiner Produkte und Lösungen für den Verteidigungsmarkt zu unterstützen.

ScioTeq Group Worldwide Locations. (Photo: Business Wire)

Dieser Schritt fügt sich perfekt in die Make in India "-Initiative der indischen Regierung ein, die Unternehmen zur Entwicklung, Herstellung und Montage von in Indien hergestellten Produkten motivieren und Anreize für gezielte Investitionen in die Fertigung bieten soll. Die Politik schafft ein günstiges Umfeld für Unternehmensinvestitionen, während sie zugleich eine moderne Struktur aufbaut und neue Sektoren für Kapitalinvestitionen erschließt. Zudem werden dadurch zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen, die mit dem Mantra der Regierung "Atmanirbhar Bharat" (Selbständiges Indien) in Einklang stehen, das die Förderung der Indigenisierung des Verteidigungssektors anstrebt.

"Wir von ScioTeq freuen uns, mit dieser neu gegründeten Tochtergesellschaft unsere langjährige Beziehung zur indischen Verteidigungsindustrie auf die nächste Stufe zu heben", so Klaas Peerlinck, Vice President of Defense Security bei ScioTeq. "Sie unterstreicht unser Engagement als Partner der indischen Verteidigungsindustrie und schafft eine Basis für die Bereitstellung spezieller Service- und Vertriebsleistungen."

Indiens Verteidigungshaushalt ist der viertgrößte der Welt und eröffnet der indischen Verteidigungsindustrie daher zahlreiche Möglichkeiten, sich zu engagieren und mit der Regierung zusammenzuarbeiten, die ihre militärischen Fähigkeiten weiterentwickeln und verbessern will. ScioTeq, das weltweit größte unabhängige Unternehmen für fortschrittliche Visualisierung, kooperiert seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem indischen Verteidigungsapparat und stellt wichtige Visualisierungslösungen bereit. Dank dieser langjährigen Erfahrung im Land, einem robusten Portfolio an Visualisierungs- und Computerbildschirmen und einer Niederlassung vor Ort ist ScioTeq hervorragend für zukünftiges Wachstum aufgestellt und kann dem indischen Verteidigungssektor Visualisierungs- und Computerlösungen für alle drei Dienste Marine, Heer und Luftwaffe anbieten.

"Wir begrüßen den Schritt von ScioTeq, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft in Indien zu gründen, um die inländische Herstellung ihrer Produkte voranzutreiben. Wir wissen unsere Partnerschaft sehr zu schätzen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen", so Arun Ramchandani, Head of Larsen Toubro Defence (L&T). L&T ist ein in verschiedenen Industriezweigen, darunter auch im Verteidigungsbereich, tätiges multinationales indisches Konglomerat.

Über ScioTeq

ScioTeq blickt auf über 35 Jahre Erfahrung in der Entwicklung, Konstruktion und Herstellung von innovativen, lebens- und einsatzkritischen High-Tech-Computing- und Visualisierungslösungen für die Märkte Flugsicherung, Avionik sowie Verteidigung und Sicherheit zurück. Mit seinem Hauptsitz in Belgien und fünf weiteren Standorten weltweit ist das Unternehmen ein renommierter Partner für fortschrittliche Computing- und Visualisierungslösungen. Die Produkte von ScioTeq werden in der Luft, am Boden und auf See eingesetzt und liefern Betreibern auf einigen der fortschrittlichsten Plattformen der Welt und in einigen der schwierigsten Umgebungen einsatzkritische Informationen.

